ЦИК разъяснил правила присутствия иностранных наблюдателей на выборах

Дипломаты из любых государств, в том числе США, могут присутствовать на избирательных участках во время выборов президента РФ в качестве наблюдателей при условии получения приглашения от Центризбиркома (ЦИК), президента России, Госдумы или Совфеда.

Об этом заявил курирующий вопросы международного взаимодействия член ЦИК Николай Левичев. Он напомнил, что граждане иностранных государств также могут стать наблюдателями от международных организаций.

Левичев отметил, что просьбы о приглашении в качестве наблюдателей от иностранных граждан в ЦИК к настоящему моменту не поступали.

«Мы никому не отказываем пока, потому что нас никто не просил их приглашать», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос журналиста о возможности присутствия на президентских выборах в 2018 году иностранных наблюдателей, переадресовав его в ЦИК.

Выборы главы государства в России пройдут 18 марта. Предвыборная кампания официально стартовала 18 декабря. Подробная информация о событиях, связанных с президентскими выборами в РФ, доступна в сюжете портала iz.ru.