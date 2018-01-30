В США потребовали публикации документа о слежке за экс-советником Трампа

Комитет по разведке палаты представителей конгресса США проголосовал за публикацию документа, в котором содержатся сведения о превышении ФБР и минюстом страны полномочий.

В частности, речь идет о слежке за экс-советником предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Картером Пейджем, которого считали «русским агентом».

По словам конгрессменов, знакомых с содержанием документа, ФБР не предоставило затребованную республиканцами информацию в отношении Пейджа, а также не предъявило суду никаких убедительных доказательств своих подозрений.

Пейдж в ноябре 2017 года дал показания в рамках дела «о российском вмешательстве» в выборы. Он подтвердил, что посещал Россию в 2016 году и встречался с российскими чиновниками. При этом он подчеркнул, что встречи носили мимолетный характер.