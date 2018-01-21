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Служба Белого дома перестала принимать телефонные звонки граждан

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Служба Белого дома по связям с общественностью перестала принимать телефонные звонки граждан. Вместо этого дозвонившиеся абоненты слышат запись автоответчика, который сообщает о приостановке работы федерального правительства и об ответственности за это демократов в конгрессе США.

«К сожалению, мы не можем ответить на ваш звонок сегодня, потому что демократы в конгрессе держат в заложниках финансирование правительства, включая финансирование наших военнослужащих и других приоритетов национальной безопасности», — приводит ТАСС текст аудиосообщения службы.

Отмечается, что служба призывает всех дозвонившихся сделать очередной звонок сразу после того, как правительство восстановит работу. Все желающие также могут отправить сообщение для президента США посредством специальной формы на сайте Белого дома.

Ранее подготовленный республиканцами законопроект о финансировании правительства не смог набрать необходимое количество голосов в сенате, в связи с чем действия резолюции о временном финансировании правительства истекли 20 января. Документ предусматривает закрытие федеральных учреждений и ведомств США.

Президент США Дональд Трамп, комментируя данное событие, упрекнул политику Демократической партии в большей заботе о нелегалах, чем о военных.

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