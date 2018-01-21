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Трамп раскритиковал политику Демократической партии США

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Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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Президент США Дональд Трамп раскритиковал политику Демократической партии на фоне провала голосования о продлении финансирования правительства в американском сенате.

Глава Белого дома упрекнул политическое движение в большей заботе о нелегалах, чем о военных.

«Они легко могли бы достичь договоренности, но вместо этого решили приостановить работу правительства», — написал Трамп в Twitter.

Как писал портал iz.ru, лидер демократов в сенате США Чак Шумер ранее возложил ответственность за закрытие федеральных ведомств на Дональда Трампа.

20 января правительственные учреждения Соединенных Штатов Америки прекратили свою работу после того, как резолюция о продлении финансирования кабмина не набрала необходимое количество голосов в верхней палате американского парламента.

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