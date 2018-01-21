Трамп раскритиковал политику Демократической партии США
Президент США Дональд Трамп раскритиковал политику Демократической партии на фоне провала голосования о продлении финансирования правительства в американском сенате.
Глава Белого дома упрекнул политическое движение в большей заботе о нелегалах, чем о военных.
«Они легко могли бы достичь договоренности, но вместо этого решили приостановить работу правительства», — написал Трамп в Twitter.
Как писал портал iz.ru, лидер демократов в сенате США Чак Шумер ранее возложил ответственность за закрытие федеральных ведомств на Дональда Трампа.
20 января правительственные учреждения Соединенных Штатов Америки прекратили свою работу после того, как резолюция о продлении финансирования кабмина не набрала необходимое количество голосов в верхней палате американского парламента.