Пенс прокомментировал приостановку финансирования правительства США

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что временная приостановка работы федерального правительства США, связанная с прекращением его финансирования, продлится столько, сколько потребуется. Об этом Пенс сообщил на встрече с американским военным во время поездки на Ближний Восток.

«Мы с этим разберемся в Вашингтоне. Это займет столько [времени], сколько нужно», — приводит слова политика газета The New York Times.

Иную дополнительную информацию, предусматривающую усилия Белого дома для разрешения ситуации, Пенс не озвучил.

Как сообщал портал iz.ru, подготовленный республиканцами законопроект о финансировании правительства не смог набрать необходимое количество голосов в сенате. По итогам голосования в верхней палате американского парламента большинство сенаторов поддержало прекращение дебатов по этому вопросу.

Срок действия предыдущей резолюции о временном финансировании правительства заканчивается 20 января. Документ предусматривает закрытие федеральных учреждений и ведомств США.