Белый дом объяснил провал законопроекта о финансировании правительства
Демократам сената США не удастся остановить растущую экономику президента Дональда Трампа, несмотря на провал подготовленного республиканцами законопроекта о финансировании правительства, заявила в пятницу официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.
«Демократы не могут остановить растущую экономику Трампа. Неужели они настолько доведены до отчаяния, что вместо этого остановят работу правительства?» — написала Сандерс в Twitter.
Напомним, ранее подготовленный республиканцами законопроект о финансировании правительства не смог набрать необходимое количество голосов в сенате. Срок действия предыдущей резолюции о временном финансировании правительства истекает 20 января. Это грозит закрытием федеральных учреждений и ведомств США.
В последний раз работа правительства США была приостановлена в 2013 году по той же причине. Тогда госслужащие отправились в неоплачиваемые отпуска на 16 дней.