Белый дом объяснил провал законопроекта о финансировании правительства

Демократам сената США не удастся остановить растущую экономику президента Дональда Трампа, несмотря на провал подготовленного республиканцами законопроекта о финансировании правительства, заявила в пятницу официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Демократы не могут остановить растущую экономику Трампа. Неужели они настолько доведены до отчаяния, что вместо этого остановят работу правительства?» — написала Сандерс в Twitter.

Democrats can't shut down the booming Trump economy. Are they now so desperate they'll shut down the government instead? #SchumerShutdown — Sarah Sanders (@PressSec) January 20, 2018

Напомним, ранее подготовленный республиканцами законопроект о финансировании правительства не смог набрать необходимое количество голосов в сенате. Срок действия предыдущей резолюции о временном финансировании правительства истекает 20 января. Это грозит закрытием федеральных учреждений и ведомств США.

В последний раз работа правительства США была приостановлена в 2013 году по той же причине. Тогда госслужащие отправились в неоплачиваемые отпуска на 16 дней.