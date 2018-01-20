Лидер демократов США Чак Шумер сравнил Белый дом с желе

Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер сравнил деятельность Белого дома с желе. Об этом законодатель сообщил, выступая в субботу перед журналистами.

«Вести переговоры с нынешним Белым домом — всё равно, что вести переговоры с желе. То есть практически невозможно», — приводит слова Шумера ТАСС.

Он также привел примеры того, как демократы якобы достигали с американским лидером договоренности по тому или иному вопросу, а вскоре со стороны Белого дома выдвигались новые требования «под влиянием ультраправых сил в администрации».

Кроме того, лидер демократов возложил ответственность за закрытие федеральных ведомств США из-за недостатка финансирования на президента США Дональда Трампа. В ходе выступления Шумер предложил вернуться к переговорам по финансированию правительства.

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что временная приостановка работы федерального правительства США, связанная с прекращением его финансирования, продлится столько, сколько потребуется.

Накануне, подготовленный республиканцами законопроект о финансировании правительства не смог набрать необходимое количество голосов в сенате. В связи с этим действия резолюции о временном финансировании правительства истекли 20 января. Данный документ предусматривает закрытие федеральных учреждений и ведомств США.