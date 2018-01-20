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Лидер демократов заявил о вине Трампа в закрытии госучреждений США

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Ответственность за закрытие федеральных ведомств США из-за недостатка финансирования лежит полностью и лично на президенте США Дональде Трампе, заявил лидер демократов в сенате США Чак Шумер.

«Вина должна полностью лечь на плечи Трампа. Это будет названо шатдауном Трампа, потому что нет никого, кто заслуживает обвинения за то, что мы в таком положении, больше, чем президент Трамп», — приводит «РИА Новости» заявление Шумера.

Лидер демократов призвал Трампа и конгресс в субботу вернуться к переговорам по финансированию правительства.

Ранее в субботу, 20 января, федеральные учреждения США закрылись после того, как в сенате провалился законопроект о финансовой поддержке правительства. Документ не набрал нужных 60 голосов, так как за него не голосовали демократы. За законопроект высказались лишь республиканцы, располагающие 51 голосом.

В Белом доме заявили, что демократам не удастся посредством такого бойкота остановить «рост экономики Трампа», а поведение представителей Демпартии свидетельствует о том, что они «впали в отчаяние».

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