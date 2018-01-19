Палата представителей США одобрила проект временного бюджета

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о временном финансировании правительства. Одобренный документ предусматривает работу членов американского правительства до 18 февраля текущего года.

В ближайшее время законопроект направят на рассмотрение сената. В случае одобрения документа в верхней палате документ подпишет президент США Дональд Трамп, передает РИА «Новости».

Действия нынешнего закона о финансировании правительства США истекают в ночь с пятницы на субботу. В случае, если закон не будет продлен, федеральные ведомства должны будут закрыться и отпустить всех сотрудников в неоплачиваемый отпуск.

Ранее портал iz.ru сообщал, что США сократят в два раза финансирование фонда помощи палестинцам при ООН.