В конгрессе остались недовольны отсутствием новых санкций к РФ

Конгрессмен Элиот Энгел возмутился отсутствием экстренных новых санкций Вашингтона по отношению к России.

«Вместо этого они позволили России снова снять с себя ответственность», — говорится в сообщении Энгела на сайте комитета палаты представителей по международным делам.

По его словам, он не хочет ждать, когда «эта администрация защитит нашу страну и наши выборы», и намерен действовать, сообщает «РИА Новости».

Как писал iz.ru, Госдепартамент США предупредил, что режим ограничений против России отменят после того, как страна прекратит «провокационные и дестабилизирующие» действия.