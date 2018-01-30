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США предупредили сотрудничающие с РФ страны о возможном введении санкций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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США предупредили правительства и компании стран, которые ведут торговые операции с Россией, о возможности введения против них санкций.

Как сообщили «РИА Новости» в Госдепартаменте, «иностранные правительства и компании частного сектора были уведомлены как публично, так и в частном порядке».

Собеседник агентства отметил, что правительство США применяет антироссийские санкции, чтобы оказать давление на Россию в связи «с ее агрессией в Украине, вмешательством во внутренние дела других стран и нарушениями прав человека».

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил, что представленный администрацией США так называемый кремлевский доклад — продолжение порочной санкционной логики.

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