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Трамп подписал указ о сохранении тюрьмы в Гуантанамо

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Фото: Global Look Press/Louie Palu
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Президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволит сохранить военную тюрьму в Гуантанамо.

Таким образом, распоряжение Трампа отменяет часть указа, подписанного экс-президентом Бараком Обамой в 2009 году, где говорится о скорейшем закрытии тюрьмы.

Ранее нынешний американский лидер неоднократно заявлял, что не поддерживает эту идею. По его словам, перевод заключенных из нее несет угрозу безопасности США. По неподтвержденным данным, в настоящее время в Гуантанамо находится 41 человек.

Тюрьма в Гуантанамо — лагерь для лиц, подозреваемых властями США в тяжких преступлениях, в основном в терроризме, ведении войны на стороне противника. Она расположена на бессрочно арендуемой военно-морской базе в заливе Гуантанамо (Куба).

В 2009 году Барак Обама, являющийся тогда президентом США, издал указ о закрытии тюрьмы, однако решение президента так и не было исполнено.

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