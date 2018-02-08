Минобороны обвинило США в намерении захватить экономические активы САР

Целью незаконных действий США в Сирии является не борьба с террористами, а захват экономических активов Сирийской Арабской Республики (САР), заявили в Минобороны РФ. Эти цели в очередной раз продемонстрировал авиаудар коалиции по подразделениям ополченцев в провинции Дейр-эз-Зор, заключили в ведомстве.

Телеканал «Звезда» сообщает, что 7 февраля подразделение сирийского народного ополчения проводило разведку в направлении бывшего нефтеперерабатывающего завода Эль-Исба, когда по ополченцам был открыт огонь из минометов и нанесен удар военными вертолетами коалиции.

Были ранены 25 человек, а на запрос российской стороны с авиабазы Хмеймим, американская сторона заявила, что завод находится под контролем американских военнослужащих и так называемых Сирийских демократических сил, добавляет «Федеральное агентство новостей».

Российские военные в Сирии не пострадали в результате удара коалиции во главе с США по сирийским правительственным войскам, сообщал портал iz.ru.