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Песков прокомментировал атаку коалиции США по правительственным силам САР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявление Пентагона об атаке возглавляемой США коалиции по позициям проправительственных сил в Сирии. Он отметил, что не располагает детальной информацией по этому вопросу.

«В данном случае я бы рекомендовал вам в Министерство обороны обратиться, которое больше знает, что происходит там на земле», — сказал журналистам Песков.

Возглавляемая США международная коалиция сообщила о том, что 7 февраля нанесла удары по проправительственным силам в Сирии. В заявлении говорится, что действия были предприняты «в ответ на неспровоцированное нападение на штаб «Сил демократической Сирии».

Портал iz.ru писал о заявлении американского чиновника о том, что в результате авиаудара были убиты более ста человек. Российский сенатор Франц Клинцевич атаку назвал беспрецедентным актом агрессии со стороны коалиции США.

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