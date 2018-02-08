Клинцевич прокомментировал удар коалиции США по правительственным силам САР

Удар возглавляемой США международной коалиции по позициям проправительственных сил в Сирии первый замглавы комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал актом агрессии.

«Действия коалиции США не соответствуют правовым нормам, вне всякого сомнения — это агрессия», — сказал сенатор.

По словам Клинцевича, «американцы в Сирии так открыто еще не действовали — это беспрецедентно».

Портал iz.ru писал, что 7 февраля коалиция США нанесла удары по проправительственным силам в Сирии. Они заявили о том, что такие действия были предприняты «в ответ на неспровоцированное нападение на штаб «Сил демократической Сирии», которые пользуются поддержкой американских властей.