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Джонсон призвал Россию и Иран положить конец конфликту в Сирии

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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал власти в Сирии, Ирана и России закончить сирийский конфликт, чтобы ослабить страдания мирных жителей. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте британского МИДа.

Политик констатировал, что масштабы смерти и разрушения в Сирии уже находятся за пределами человеческого понимания: Лондон слышал о страданиях людей в Восточной Гуте и Идлибе, в том числе получал сообщения об использовании химоружия.

«Мир наблюдает за режимом (президента Сирии Башара) Асада, Россией и Ираном: у вас есть ключи не только для того, чтобы положить конец этому непристойному конфликту, но и чтобы обеспечить безопасность, гуманитарную помощь и базовое лечение, которых сейчас лишены миллионы людей в Сирии», — заявил министр.

Вместе с тем 7 февраля коалиция во главе с США, в которую входит и Британия, нанесла авиаудары по отрядам народного ополчения в Сирии на севере города  Дейр-эз-Зор. Жертвами стали в основном мирные жители. В сирийском минобороны считают, что это акт открытой агрессии.

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