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Совбез ООН не осудил обстрел торгпредства РФ в Дамаске

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Заявление с осуждением обстрела здания торгового представительства России в Дамаске не принял Совет Безопасности ООН. Об этом рассказал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По словам дипломата, в ООН пояснили, что «не готовы» принять документ.

«Нам снова было отказано в том, чтобы СБ сделал заявление в связи с последним терактом в Дамаске», — сказал российской постпред. «Мы предложили текст, но нам сказали, что не готовы его принять. Это вызывает сожаление, такое происходит постоянно», — цитирует его «Федеральное агентство новостей».

Портал iz.ru сообщал, что мина попала в здание торгпредства РФ в Дамаске 6 февраля. Никто не пострадал, однако зданию был нанесен серьезный материальный ущерб. 

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