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Мина попала в здание торгпредства РФ в Дамаске

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Фото: REUTERS/Bassam Khabieh
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В торговое представительство РФ в столице Сирии попала мина. Об этом сообщило Министерство иностранных дел России.

Инцидент произошел во вторник, 6 февраля, в 16:00 по местному времени. В результате обстрела никто не пострадал, однако зданию был нанесен серьезный материальный ущерб. В российском дипломатическом ведомстве выступили с осуждением данной атаки.

«Решительно осуждаем очередную вылазку террористов против диппредставительства Российской Федерации в Дамаске, ставшую звеном в цепи преступлений, совершенных ими в отношении мирного населения сирийской столицы в последние дни», — говорится в тексте заявления.

В МИД РФ также напомнили, что огонь велся по неправительственной делегации, которая была срочно эвакуирована с места инцидента. Боевики вели огонь по пунктам раздачи гуманитарной помощи.

В ведомстве также призвали международное сообщество «объективно взглянуть на происходящее и дать должную принципиальную оценку действиям тех, кто совершает террористические атаки, направленные против дипломатических представительств, культовых сооружений и гуманитарных миссий».

5 февраля произошел обстрел пунктов раздачи гуманитарной помощи от российских верующих в центре Дамаска. Два человека погибли. Представители российской гуманитарной миссии не пострадали.

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