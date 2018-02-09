В Белом доме не знают об участии россиян в атаке на партнеров США в Сирии

В Белом доме не знают, принимали ли граждане РФ участие в нападении на штаб «Сил демократической Сирии» (СДС) в Сирии 7 февраля. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря американского лидера Дональда Трампа Радж Шах.

«Президент был проинформирован про случившееся. У меня нет ответа на вопрос о вовлеченности россиян», — ответил Шах на соответствующий вопрос, его слова приводит агентство ТАСС.

Ранее телекомпания CBS со ссылкой на неназванного представителя Пентагона заявила, что в подразделения сирийских проправительственных сил якобы входили российские граждане.

Напомним, 7 февраля возглавляемая США международная коалиция нанесла авиаудары по сторонникам президента Сирии Башара Асада. Утверждалось, что данные действия были предприняты в ответ на нападение на штаб «Сил демократической Сирии», поддерживаемый американской стороной. В результате авиаудара погибли более ста человек. В Минобороны заявили, что российские военные в Сирии не пострадали, и обвинили США в намерении захватить экономические активы САР.