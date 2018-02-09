Прямой эфир

В Белом доме не знают об участии россиян в атаке на партнеров США в Сирии

0
Фото: РИА Новости/Алексей Агарышев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Белом доме не знают, принимали ли граждане РФ участие в нападении на штаб «Сил демократической Сирии» (СДС) в Сирии 7 февраля. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря американского лидера Дональда Трампа Радж Шах.

«Президент был проинформирован про случившееся. У меня нет ответа на вопрос о вовлеченности россиян», — ответил Шах на соответствующий вопрос, его слова приводит агентство ТАСС.

Ранее телекомпания CBS со ссылкой на неназванного представителя Пентагона заявила, что в подразделения сирийских проправительственных сил якобы входили российские граждане.

Напомним, 7 февраля возглавляемая США международная коалиция нанесла авиаудары по сторонникам президента Сирии Башара Асада. Утверждалось, что данные действия были предприняты в ответ на нападение на штаб «Сил демократической Сирии», поддерживаемый американской стороной. В результате авиаудара погибли более ста человек. В Минобороны заявили, что российские военные в Сирии не пострадали, и обвинили США в намерении захватить экономические активы САР. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минобороны сообщило о намеренном разрушении российского моста в Сирии
Госдеп сообщил об активности канала связи между РФ и США в Сирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017