Минобороны сообщило о намеренном разрушении российского моста в Сирии

Возведенный российскими военными мост в Сирии через реку Евфрат был разрушен из-за резкого повышения уровня воды. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что резкий приток воды мог быть вызван намеренным открытием шлюзов на территории подконтрольных США формирований.

«6 января, несмотря на отсутствие в регионе существенных осадков, уровень воды в Евфрате неожиданно поднялся на несколько метров, а скорость течения реки увеличилась в два раза. Расследование показало, что это произошло из-за преднамеренного открытия шлюзов на плотине ГЭС Эт-Табка», –– приводит «Красная звезда» сообщение Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, плотина находится на территории формирований, подконтрольных США. При этом технических причин для внезапного сброса воды на плотине не было.

«Не исключено, что таким варварским способом американской стороной была предпринята попытка чужими руками не допустить укрепления законной власти правительства Сирии на левом берегу Евфрата», –– подчеркнули в Минобороны.

Российские инженеры установили малый автомобильный мост через Евфрат в пригороде Дейр-эз-Зора 23 сентября 2017 года. Его длина составляла 212 м, грузоподъемность — 60 т. Мост строился для переправы людей, транспорта и различных грузов. Его пропускная способность составляла 8 тысяч машин в сутки.



«Это способствовало значительному улучшению гуманитарной обстановки в районах на левом берегу Евфрата, куда возвращаются беженцы, поскольку другие мосты были разрушены в результате боевых действий», –– рассказали в министерстве.

8 февраля стало известно об авиаударах международной коалиции во главе с США по отрядам народного ополчения на левом берегу реки Евфрат. В результате атаки есть погибшие, в основном мирные жители. В Минобороны Сирии назвали произошедшее актом открытой агрессии.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Госдепартамент назвали цели США в Сирии.