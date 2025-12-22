Начальника УМВД Магнитогорска задержали по подозрению в разглашении гостайны
Начальник УМВД России по Магнитогорску, полковник полиции Константин Козицын задержан по подозрению в разглашении государственной тайны. Об этом 22 декабря сообщил источник «Известий».
По данным источника, Козицын передал информацию, относящуюся к государственной тайне, представителю коммерческой организации, не имевшему соответствующего допуска. При этом полковник использовал свое должностное положение для лоббирования интересов этого лица.
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 283 УК России («Разглашение гостайны»).
Задержание провели сотрудники УФСБ по Челябинской области. По месту жительства и службы Козицына прошли обыски и другие следственные мероприятия.
Источник также отметил, что задержанный известен связями среди высокопоставленных чиновников и бизнес-элиты, в том числе с экс-владельцем Южно-Уральской горно-перерабатывающей компании Константином Струковым.
В Ростовской области 2 июля было возбуждено уголовное дело о разглашении государственной тайны в отношении генерального директора «Ростовводоканала» Евгения Юркина. Отмечалось, что в результате действий Юркина доступ к гостайне получили посторонние лица.
