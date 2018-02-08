Госдеп сообщил об активности канала связи между РФ и США в Сирии

Канал связи между военными РФ и США в Сирии по предотвращению конфликтных ситуаций всё еще активен и является эффективным. Об этом сообщила представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

«Этот канал продолжает работать. Он по-прежнему эффективен», — цитирует Науэрт агентство «РИА Новости».

О поддержании контактов с РФ во избежание столкновений в Сирии заявляла ранее, 8 февраля, представитель Пентагона Дана Уайт.

«Мы были в постоянном контакте с русскими. Линия по предотвращению конфликтов работает. Мы всегда оставляем за собой право на собственную защиту», — сказала она.

Напомним, 7 февраля возглавляемая США международная коалиция нанесла авиаудары по сторонникам президента Сирии Башара Асада. В международной коалиции заявили, что данные действия были предприняты в ответ на ничем не спровоцированное нападение на штаб «Сил демократической Сирии», поддерживаемый американской стороной. В результате авиаудара погибли более ста человек.