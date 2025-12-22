Кросби стал лучшим бомбардиром в истории «Питтсбурга»
Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби стал лучшим бомбардиром в истории клуба, обойдя хоккеиста Марио Лемье по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
На счету рекордсмена команды теперь 1724 очка. Данную отметку Кросби покорил в домашнем матче против «Монреаля», отметившись голом и результативной передачей.
38-летний капитан «Питтсбурга» достиг исторической отметки в своей 1387-й игре в лиге. На его счету теперь 645 голов и 1078 передач. Лемье, чей рекорд был побит, набрал 1723 очка (690 голов и 1033 передачи) за 915 матчей в составе команды.
Благодаря этому достижению Кросби поднялся на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Следующей целью для него может стать седьмая позиция, которую занимает Стив Айзерман с 1755 очками. Абсолютным рекордсменом лиги остается Уэйн Гретцки с 2857 очками.
Кросби выступает за «Питтсбург» с 2005 года, когда был выбран на драфте под первым номером. За это время он трижды выигрывал Кубок Стэнли, дважды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата и входил в список 100 лучших хоккеистов НХЛ за 100 лет.
Нападающий ХК «Нью-Йорк Рейнджерс» россиянин Артемий Панарин 21 декабря обошел двукратного обладателя Кубка Стэнли Павла Дацюка, став 11-м среди российских хоккеистов по количеству заброшенных шайб в истории регулярных чемпионатов НХЛ. В матче с «Филадельфией», который завершился в субботу, 20 декабря, со счетом 5:4 по буллитам, Панарин забросил две шайбы.
