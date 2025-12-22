В Китае ввели в эксплуатацию первый в мире нефтяной супертанкер на метаноле
Первый в мире метаноловый супертанкер, оснащенный системой двойного топлива, спущен на воду в Китае. Об этом 22 декабря сообщило агентство Sohu.
«Судно «Кайтуо» успешно доставлено в Даляне. Это первое в мире сверхбольшое интеллектуальное нефтеналивное судно с метанольной двухтопливной двигательной установкой, самостоятельно спроектированное и построенное нашей страной», — говорится в материале.
Издание дополняет, что танкер длиной около 333 м сможет перевозить около 2,1 млн баррелей нефти и будет обслуживать маршруты Ближний Восток — Дальний Восток. Он оснащен отечественной двухтопливной системой, использующей метанол, что позволяет сократить выбросы углекислого газа до 92%, а оксидов серы — на 99% по сравнению с обычным топливом.
Уточняется, что судно также оборудовано интеллектуальными системами управления грузом и обслуживания машинного отделения, что повышает экономичность и безопасность эксплуатации. В процессе проектирования и строительства был получен 71 патент, а сроки сдачи судна были сокращены на четыре месяца.
19 августа агентство Bloomberg сообщило, что нефтеперерабатывающие предприятия в Китае увеличили закупки российской нефти марки Urals. Они уже закупили от 10 до 15 партий нефти марки Urals с поставкой в октябре и ноябре, что превышает их обычный объем закупок.
