На Украине уволили советника главы офиса Зеленского Сергея Лещенко
Советник главы офиса президента Украины (ОПУ) Владимира Зеленского Сергей Лещенко уволен. Об этом сообщает 22 декабря издание «Украинские новости».
«В связи с увольнением руководителя офиса президента Украины лица, которые находились на должностях помощников и советников (штатных и вне штата) руководителя офиса президента Украины, уволены с занимаемых должностей», — говорится в официальном ответе ОПУ на запрос издания.
Издание сообщает, что в ОПУ не предоставили полного списка уволенных лиц, однако по состоянию на декабрь 2024 года у Ермака было девять советников, среди которых помимо Лещенко числились Александр Бевз, Лилия Пашинная, Виктория Романова, Татьяна Гайдученко, Дарья Заривная, Михаил Подоляк, Элина Эльянова и Александр Роднянский.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября выявило схему отмывания денег в энергетическом секторе страны, с помощью которой прошло около $100 млн. Тогда обвинения предъявили семи лицам, в том числе Миндичу (его называют руководителем преступной схемы).
Газета «Украинская правда» со ссылкой на опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) 18 декабря, сообщила, что около 59% украинцев считают Зеленского ответственным за действия своего ближайшего соратника Миндича в рамках крупного коррупционного скандала в стране.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ