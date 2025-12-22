Реклама
На Украине уволили советника главы офиса Зеленского Сергея Лещенко

Фото: TASS/AP/Efrem Lukatsky
Советник главы офиса президента Украины (ОПУ) Владимира Зеленского Сергей Лещенко уволен. Об этом сообщает 22 декабря издание «Украинские новости».

«В связи с увольнением руководителя офиса президента Украины лица, которые находились на должностях помощников и советников (штатных и вне штата) руководителя офиса президента Украины, уволены с занимаемых должностей», — говорится в официальном ответе ОПУ на запрос издания.

Издание сообщает, что в ОПУ не предоставили полного списка уволенных лиц, однако по состоянию на декабрь 2024 года у Ермака было девять советников, среди которых помимо Лещенко числились Александр Бевз, Лилия Пашинная, Виктория Романова, Татьяна Гайдученко, Дарья Заривная, Михаил Подоляк, Элина Эльянова и Александр Роднянский.

«Американцы взяли курс на смещение Зеленского»
Экс-премьер Украины Николай Азаров — о возможности подписания мирного соглашения, провокациях со стороны Киева и коррупционном скандале

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября выявило схему отмывания денег в энергетическом секторе страны, с помощью которой прошло около $100 млн. Тогда обвинения предъявили семи лицам, в том числе Миндичу (его называют руководителем преступной схемы).

Газета «Украинская правда» со ссылкой на опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) 18 декабря, сообщила, что около 59% украинцев считают Зеленского ответственным за действия своего ближайшего соратника Миндича в рамках крупного коррупционного скандала в стране.

