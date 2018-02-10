Небензя призвал США к борьбе с реальными угрозами

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе ланча в Вашингтоне с участием президента США Дональда Трампа заявил, что Вашингтону необходимо заняться не вымышленными, а реальными угрозами.

В частности, Небензя призвал Трампа заняться борьбой с терроризмом и нарушением режима нераспространения ядерного оружия.

«Я сказал: «Знаете, господин президент, Россию здесь, в Америке, обвиняют в ревизионизме, в том, что мы хотим стать великой державой. Да, мы хотим быть сильными и процветающими и не хотим быть слабыми и нищими. Но не за счет кого-либо и не за счет Америки. Давайте наконец будем заниматься не вымышленными, а реальными угрозами, а реальные угрозы — экстремизм, терроризм, нераспространение», — цитирует Небензю «Интерфакс».

По словам постпреда РФ при ООН, на встрече с Трампом он сказал «еще одну вещь»: «Меня в ООН многие страны, и малые и большие, буквально умоляют: «Наладьте, наконец, отношения с США. Это надо не вам, это надо нам, потому что когда у вас с США отношения хорошие, мир дышит легче».

Встреча прошла 29 января, помимо американского лидера на ней присутствовали госсекретарь Рекс Тиллерсон, глава аппарата Белого дома Джон Келли, советник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер и 15 постпредов стран — членов СБ ООН.

Ранее 10 февраля Небензя заявил об отсутствии шансов на принятие в ближайшее время Совбезом ООН российского проекта резолюции о расследовании химатак в Сирии.