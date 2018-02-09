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Небензя обеспокоен укреплением контингента ИГ на севере Афганистана

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Фото: Global Look Press
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Укрепление контингента ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ) на севере Афганистана  ставит под угрозу регион Центральной Азии.

Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в четверг, 8 февраля, на заседании Совбеза организации в Нью-Йорке.

«Нас по-прежнему беспокоит укрепляющийся игиловский форпост на севере Афганистана. Нельзя недооценивать потенциал стягивающегося туда международного террористического контингента», — цитирует его «Интерфакс».

6 февраля Вашингтон подтвердил перевод американских войск из Ирака в Афганистан после победы над террористами ИГ.

При этом, по словам представителя Пентагона Эрика Пэхона, массового «исхода» из Ирака не будет.

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