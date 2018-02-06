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США заявили о переводе своих войск из Ирака в Афганистан после победы над ИГ

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Ton Koene
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Вашингтон подтвердил перевод американских войск из Ирака в Афганистан после победы над террористами «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ).

При этом, по словам представителя Пентагона Эрика Пэхона, массового «исхода» из Ирака не будет.

«Да, это так, но я не могу говорить о численности и о конкретике изменений», –– цитирует «РИА Новости» Пэхона.

5 февраля представители международной коалиции, возглавляемой США, сообщили о планах сократить военное присутствие в Ираке, однако не уточнили какие именно страны выведут свои войска.

Коалиция во главе с США проводит операции против террористов в Ираке с 2014 года.

Ранее портал iz.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что большая часть Сирии была освобождена благодаря международной коалиции.

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