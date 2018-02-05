Генсек ООН призвал РФ и США к диалогу о сокращении арсенала ядерного оружия

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и США продолжить диалог о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) и отметил успехи РФ в реализации договора об СНВ. Об этом сообщила пресс-служба ООН.

«Генеральный секретарь обращается с просьбой к Соединенным Штатам и Российской Федерации участвовать в необходимом диалоге, который приведет к дальнейшим сокращениям арсенала, и продолжать демонстрировать ведущие исторически сложившиеся позиции в этой области», –– приводит «РИА Новости» заявление Гутерреша.

При этом генсек подчеркнул, что сокращение ядерного арсенала важно для всей мировой безопасности.

5 февраля 2018 года наступает крайний срок, к которому Россия и США должны достигнуть контрольных показателей по договору СНВ-3.

Данное соглашение было подписано между Москвой и Вашингтоном в 2010 году и вступило в силу 5 февраля следующего года.

Согласно документу, каждая из сторон должна сократить свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет общее количество вооружений не превышало 700 межконтинентальных баллистических ракет, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

В понедельник в Госдепартаменте США заявили, что на 1 сентября 2017 года Штаты располагали 1393 ядерными боеголовками и 660 носителями, среди которых есть межконтинентальные баллистические ракеты и стратегические бомбардировщики.

Экс-глава Пентагона Уильям Перри ранее заявил, что несмотря на то, что у России в отличие от США нет отдельной ядерной доктрины, ядерная политика двух стран схожа.