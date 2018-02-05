Бывший глава Пентагона заявил о схожести ядерной политики РФ и США

Бывший глава Пентагона (1994–1997 гг.) Уильям Перри считает, что российский и американский подходы по ядерной проблематике «очень похожи».

«Сегодня они очень похожи», — сказал Перри, выступая в ходе мероприятия Карнеги-центра в Москве.

Бывший шеф Пентагона отметил, что в России в отличие от США нет отдельной ядерной доктрины, однако, по его словам, РФ ясно обозначает основные пункты своей политики по этому вопросу. Перри подчеркнул, что в российско-американских отношениях всегда имело место подражание: что бы ни сделала одна сторона, вторая должна сделать то же самое, заявил он.

Пентагон обнародовал 2 февраля ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. Среди других потенциальных угроз в Пентагоне назвали КНДР, Иран и Китай. Многие эксперты заявили о том, что Вашингтон решил свернуть с курса на уменьшение роли ядерных вооружений во внешней и военной политике, которого придерживался последние 30 лет.