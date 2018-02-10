Небензя не видит шансов на принятие российской резолюции в СБ ООН

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил об отсутствии шансов на принятие в ближайшее время Советом Безопасности российского проекта резолюции о расследовании химатак в Сирии.

«Мы предложили новую резолюцию, которая сейчас находится в стадии экспертного обсуждения, но, откровенно говоря, перспектив принятия ее в ближайшее время я не вижу с учетом позиции американцев», — цитирует слова дипломата ТАСС.

Он также отметил, что представители США называли российский проект резолюции «ущербным» и настаивали на возобновлении работы совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия по расследованию химатак.

Совместный механизм ООН–ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР) в Сирии 26 октября представил Совбезу ООН доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15–16 сентября 2016 года. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором боевики террористической организации ИГ (запрещена в РФ) использовали иприт.

Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах.