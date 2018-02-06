Небензя сообщил о саботаже в расследовании химатак в Сирии

Василий Небензя прокомментировал расследование химатак в Сирии. Представитель России при ООН заявил: решение этого вопроса затягивается. Сирийская сторона разъясняет ситуацию, но для нее придумывают новые вопросы.

Небензя заметил, что в ОЗХО зачастую тормозят расследование. Опасные химические вещества находят в землях, освобожденных от террористов. Но эксперты ОЗХО не спешат разбираться с этими случаями. Проект СБ ООН о химатаках в Сирии Россия поддерживать не намерена. Небензя предложил внести в документ поправки.