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Небензя заявил о заинтересованности РФ в завершении конфликта на Украине

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Andy Katz
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Москва готова способствовать завершению конфликта на Украине и заинтересована в скорейшем его урегулировании.

Небензя указал на то, что Киев «саботирует минский процесс».

«Однако пока Киев саботирует минский процесс и продает миру свою легенду о происходящем в стране, пока киевские власти пользуются в этом поддержкой своих покровителей, на конструктивное развитие событий надежды мало», — цитирует его слова «Федеральное агентство новостей».

20 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Акт объявляет Россию «страной-агрессором» и существенно усиливает правовую базу использования ВСУ и других силовых структур. Согласно закону, Киев создаст оперативный штаб для управления обороной на восточных рубежах.

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