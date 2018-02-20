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Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса

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Фото: Global Look Prees/Barbara Loschan
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Президент Украины Петр Порошенко 20 февраля подписал закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».

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По словам Порошенко, документ «существенно усиливает правовую базу использования ВСУ и других силовых подразделений».

«Вместе с тем он [закон] устанавливает правила защиты прав и свобод гражданского населения», — сказал Порошенко, подписывая документ в прямом эфире украинских телеканалов.

Закон вступает в силу в день его опубликования.

Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса 18 января. Документ закрепляет за территориями самопровозглашенных ДНР и ЛНР статус «временно оккупированных» и допускает введение военного положения на юго-востоке Украины. При этом в тексте не упоминаются Минские соглашения.

Одним из основных тезисов закона является объявление России «страной-агрессором». Теперь, согласно документу, Киев не проводит так называемую антитеррористическую операцию (АТО), а принимает «меры по обеспечению национальной безопасности и обороны».

Также закон расширяет военные полномочия президента (который теперь сможет единолично без парламентского контроля решать вопрос о применении ВСУ и других военных формирований) и силовиков. Последние получают практически неограниченные возможности: не только проверять документы и осуществлять досмотр граждан по своему усмотрению, но и входить в жилые и иные помещения, а также изымать для использования в служебных целях средства связи и транспорт. Однако эти полномочия распространяются лишь на зоны безопасности, прилегающих к району боевых действий.

Россия неоднократно заявляла о своей непричастности к событиям в Донбассе и заинтересованности в преодолении Украиной политического и экономического кризиса.

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