Рада отказалась отменить закон о реинтеграции Донбасса

Верховная рада Украины отказалась рассматривать постановление об отмене закона о реинтеграции Донбасса.

За отмену проголосовали только 37 парламентариев, при этом необходимый минимум — 226 голосов.

Закон был принят 18 января. Он, в частности, закрепляет за Россией статус «страны-агрессора» и перечеркивает Минские договоренности. Теперь его должен подписать президент страны Петр Порошенко. Постановление об отмене документа ранее зарегистрировали депутаты «Оппозиционного блока». Согласно действующей процедуре, глава государства не мог подписать закон до рассмотрения радой этого постановления.

По мнению зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, закон окончательно заведет ситуацию в Донбассе в тупик, а его реализация приведет к «полномасштабной войне с самыми непредсказуемыми последствиями».

Киев начал военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в апреле 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.

Власти Украины неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. Россия подобные обвинения отвергает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.