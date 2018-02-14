Готовность номер один

Вооруженные силы ДНР приведены в состояние повышенной боевой готовности из-за возросшего риска провокаций со стороны украинских военных. Об этом «Известиям» рассказали заместитель командующего ВС ДНР полковник Эдуард Басурин и председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин. По мнению руководства непризнанной республики, активизация ВСУ связана с принятием так называемого закона о реинтеграции Донбасса и нестабильной внутренней ситуацией на Украине.

Руководство ДНР уже приняло упреждающие меры по отражению возможного наступления украинских войск. На фоне дестабилизации ситуации на линии разграничения, спровоцированной принятием закона «о реинтеграции Донбасса», вооруженные силы самопровозглашенной республики было решено привести в состояние повышенной боевой готовности.

— Это было сделано на опережение. Нам стали известны их планы, поэтому мы решили предупредить противника и приняли превентивные меры. Это предупреждение украинской стороне. Ждем от них ответного хода, — сказал «Известиям» заместитель командующего ВС ДНР Эдуард Басурин.

Председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин также подтвердил «Известиям» готовность Донецка отразить возможное наступление украинских военных. По его мнению, существует целый ряд причин, почему именно сейчас возрос риск провокаций на линии соприкосновения со стороны Киева.

— Безусловно, опасность провокационных действий со стороны Украины остается достаточно высокой. Связано это с нестабильной внутриполитической ситуацией на Украине и инсинуациями после принятия закона о так называемой реинтеграции. Тем более на днях фактически было отклонено постановление о приостановке деятельности этого закона. Соответственно, мы ждем обострения после подобных решений, — отметил Денис Пушилин.

Донецкий политик также подчеркнул, что дополнительные риски создают и попытки Киева настоять на собственном варианте размещения в Донбассе миротворческой миссии ООН. Хотя пока, по мнению главы Народного совета ДНР, «есть только российское предложение по миротворцам».

— Нагнетается ситуация по поводу контингента ООН, [размещение которого] Украина видит по-своему. Она хочет использовать миротворцев, чтобы их руками зачистить наши территории и установить свою власть. Это не соответствует нашим устремлениям и Минским соглашениям. Донбасс не застанут врасплох. В такие моменты обострения мы повышаем свою бдительность. Учитывая, что у Донбасса полноценная армия, а не разрозненные отряды ополченцев, мы готовы к этому, — заявил он.

Ранее сообщалось, что разведке ДНР стало известно о планах Генштаба ВСУ нанести серию ударов на линии фронта, задействовав артиллерию и авиацию. По словам Эдуарда Басурина, украинские силы намеревались закрепиться в районе населенных пунктов Сорокино, Довжанск, Мариновка и Новоазовск, а затем, прорвавшись в тыл, выйти к границе ДНР с Россией.

В руководстве ДНР заверили, что готовы предупредить и ответить на любые провокации украинской стороны. А в условиях, когда в Киеве принимается законопроект «о реинтеграции Донбасса», риск активизации ВСУ на линии соприкосновения действительно возрастает.