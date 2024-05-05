Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой. Текст поздравления в воскресенье, 5 мая, опубликован на сайте Кремля.

«Сердечно поздравляю православных христиан, всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение. Пасхальные торжества в нашей стране имеют богатые духовные традиции, которые объединяют миллионы людей, передаются из поколения в поколение, вдохновляют на добрые дела и устремления», — говорится в тексте поздравления.

Глава государства особо отметил созидательную и плодотворную работу Русской православной церкви и других христианских конфессий по сохранению исторического, духовного и культурного наследия и утверждению в обществе непреходящих нравственных ценностей.

По его словам, в условиях текущих серьезных вызовов христианские религиозные организации оказывают действенную помощь всем нуждающимся в поддержке.

Путин также направил поздравление Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, которому выразил признательность за подвижническое служение и плодотворное сотрудничество в деле укрепления Отечества и его развития.

Ранее в этот день православных христиан поздравил с Пасхой патриарх Кирилл. Он отметил, что на протяжении 20 веков неисчерпаемым источником радости для последователей Господа неизменно остается его победа над смертью и злом и убежденность в том, что благодаря его воскресению каждый верующий имеет надежду на спасение и вечную жизнь.

В ночь на 5 мая самая масштабная пасхальная служба в России прошла в столице в храме Христа Спасителя, куда незадолго до полуночи из Иерусалима доставили частицу Благодатного огня. На пасхальной службе присутствовали Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.