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Пасхальная служба в Храме Христа Спасителя. Трансляция

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Вечером 20 апреля в православных церквях проходит Пасхальная служба. Богослужение начнется после 23:00 и продлится до трех часов ночи. «Известия» ведут онлайн-трансляцию из Храма Христа Спасителя.

Литургия проходит под руководством предстоятеля Русской православной церкви — Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Прямая трансляция Пасхальной службы из Храма Христа Спасителя сейчас

В 2025 году трансляция Пасхального богослужения в Храме Христа Спасителя проходит уже в 35-й раз. Она будет доступна на сайте «Известий». Службу также покажут на федеральных телеканалах.

Возможность посмотреть Пасхальное богослужение в прямом эфире появилась у россиян в 1991 году. Тогда его показывали по нескольким телеканалам. Изначально с помощью таких трансляций Православная церковь надеялась привлечь больше прихожан. Расчет был таким: даже далекие от религии люди, увидев красоту торжественной службы, могли заинтересоваться происходящим и прийти в храм.

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В современном мире трансляции богослужений, особенно связанных с крупными церковными праздниками, уже давно стали обыденностью. Благодаря технологиям верующие могут разделить радость торжества с другими прихожанами, даже если возможности лично присутствовать в храме у них нет.

Пасхальная служба в 2025 году: во сколько начинается, сколько длится

Праздничное богослужение традиционно начинается после 23:00, однако прихожане, как правило, собираются заранее. Открывает службу Пасхальная полунощница. В это время в храмах выключают паникадила — большие люстры под куполом. Перед Царскими вратами выставляют подставку в виде гробницы, в которой находится плащаница — широкий плат с изображением Христа. После чтения канона Великой субботы ее заносят в алтарь.

Затем священнослужители приглашают верующих присоединиться к крестному ходу. В зависимости от традиций конкретного храма он может начаться ровно в полночь или за 15–20 минут до нее. По завершении шествия прихожане и священники возвращаются в храм.

После крестного хода служат заутреню. Во время нее диакон произносит великую ектению, а хор поет пасхальный канон из восьми частей. На каждую песню канона совершается каждение. Смысл этого обряда состоит в том, что священнослужители несколько раз обходят храм с кадилом в руках. Таким образом верующим напоминают о многочисленных явлениях Иисуса ученикам после воскрешения.

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В конце утрени священники и прихожане христосуются — обмениваются пасхальными яйцами. При этом принято трижды целоваться и приветствовать друг друга фразой «Христос воскресе!». В ответ следует произнести: «Воистину воскрес!»

Завершается Пасхальная служба торжественной литургией, в ходе которой читают Евангелие на русском, церковнославянском, латинском и греческом языках. В некоторых регионах России чтения также проходят на национальных языках.

Богослужения заканчиваются в три часа ночи. После этого желающие могут причаститься и поучаствовать в освящении Артоса — особого праздничного хлеба, по форме напоминающего большую просфору. В течение недели его будут носить вместе с другими святынями в крестных ходах, а в субботу раздадут людям.

Пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя: где смотреть онлайн

Трансляция Пасхального богослужения в Храме Христа Спасителя доступна на сайте «Известий». Посмотреть ее также можно на федеральных каналах. Кроме того, запись трансляции будет опубликована на сайте Московского патриархата.

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Крупные храмы, например Казанский кафедральный собор или храм Рождества Христова в Красноярске, организуют собственные онлайн-трансляции пасхальных богослужений. Их можно найти в социальных сетях.

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