Пасхальная служба в Храме Христа Спасителя. Трансляция

Вечером 20 апреля в православных церквях проходит Пасхальная служба. Богослужение начнется после 23:00 и продлится до трех часов ночи. «Известия» ведут онлайн-трансляцию из Храма Христа Спасителя.

Литургия проходит под руководством предстоятеля Русской православной церкви — Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Прямая трансляция Пасхальной службы из Храма Христа Спасителя сейчас

В 2025 году трансляция Пасхального богослужения в Храме Христа Спасителя проходит уже в 35-й раз. Она будет доступна на сайте «Известий». Службу также покажут на федеральных телеканалах.

Возможность посмотреть Пасхальное богослужение в прямом эфире появилась у россиян в 1991 году. Тогда его показывали по нескольким телеканалам. Изначально с помощью таких трансляций Православная церковь надеялась привлечь больше прихожан. Расчет был таким: даже далекие от религии люди, увидев красоту торжественной службы, могли заинтересоваться происходящим и прийти в храм.

В современном мире трансляции богослужений, особенно связанных с крупными церковными праздниками, уже давно стали обыденностью. Благодаря технологиям верующие могут разделить радость торжества с другими прихожанами, даже если возможности лично присутствовать в храме у них нет.

Пасхальная служба в 2025 году: во сколько начинается, сколько длится

Праздничное богослужение традиционно начинается после 23:00, однако прихожане, как правило, собираются заранее. Открывает службу Пасхальная полунощница. В это время в храмах выключают паникадила — большие люстры под куполом. Перед Царскими вратами выставляют подставку в виде гробницы, в которой находится плащаница — широкий плат с изображением Христа. После чтения канона Великой субботы ее заносят в алтарь.

Затем священнослужители приглашают верующих присоединиться к крестному ходу. В зависимости от традиций конкретного храма он может начаться ровно в полночь или за 15–20 минут до нее. По завершении шествия прихожане и священники возвращаются в храм.

После крестного хода служат заутреню. Во время нее диакон произносит великую ектению, а хор поет пасхальный канон из восьми частей. На каждую песню канона совершается каждение. Смысл этого обряда состоит в том, что священнослужители несколько раз обходят храм с кадилом в руках. Таким образом верующим напоминают о многочисленных явлениях Иисуса ученикам после воскрешения.

В конце утрени священники и прихожане христосуются — обмениваются пасхальными яйцами. При этом принято трижды целоваться и приветствовать друг друга фразой «Христос воскресе!». В ответ следует произнести: «Воистину воскрес!»

Завершается Пасхальная служба торжественной литургией, в ходе которой читают Евангелие на русском, церковнославянском, латинском и греческом языках. В некоторых регионах России чтения также проходят на национальных языках.

Богослужения заканчиваются в три часа ночи. После этого желающие могут причаститься и поучаствовать в освящении Артоса — особого праздничного хлеба, по форме напоминающего большую просфору. В течение недели его будут носить вместе с другими святынями в крестных ходах, а в субботу раздадут людям.

Пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя: где смотреть онлайн

Трансляция Пасхального богослужения в Храме Христа Спасителя доступна на сайте «Известий». Посмотреть ее также можно на федеральных каналах. Кроме того, запись трансляции будет опубликована на сайте Московского патриархата.

Крупные храмы, например Казанский кафедральный собор или храм Рождества Христова в Красноярске, организуют собственные онлайн-трансляции пасхальных богослужений. Их можно найти в социальных сетях.