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Главные православные праздники в 2024 году: когда и как отмечать

Во время двунадесятых праздников богослужения проходят особенно торжественно
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В церковном православном календаре существует ряд знаменательных дат, которые особенно почитают верующие. Большинство из них привязаны к событиям Ветхого и Нового заветов. Православные праздники можно разделить по степени значимости для христиан. Главными событиями в году для верующих являются двунадесятые праздники, которые связаны с земной жизнью Иисуса Христа и Богородицы, а также великий праздник Пасхи. Кроме того, в православии есть и другие важные даты, связанные с жизнью святых угодников. Какие праздники называют двунадесятыми и какое значение имеет каждый из них для православных — в материале «Известий».

Что такое двунадесятые праздники в православной церкви

Двунадесятые праздники — это 12 важнейших дат церковного года. Пасха не включается в этот круг, она — «праздников праздник и торжество есть торжеств». Даты отмечены в богослужебной книге «Типикон» красным крестом в круге. В православном календаре большая часть торжеств имеет фиксированную дату, но есть и переходящие праздники, день которых определяется в зависимости от Пасхи. Двунадесятые праздники принято разделять на Господские и Богородичные. Господские имеют отношение к событиям из жизни Иисуса Христа, Богородичные посвящены Божией Матери.

В храмовом богослужении, если Господские даты выпадают на воскресный день, то обычная служба заменяется праздничной. Проводится особая литургия, исполняются антифоны и входные стихиры, на вечерне совершается торжественный выход с кадилом ради Великих прокимнов. В Богородичные праздники службы объединяются, при этом воскресная сохраняет приоритет.

Помимо основного дня празднования двунадесятые праздники включают предпразднество, попразднество и отдание.

Рождество Христово в 2024 году

Праздник Рождества Христова имеет фиксированную дату и традиционно отмечается Русской православной церковью 7 января. В беседе с «Известиями» наместник Димитриевского мужского монастыря в Оренбурге игумен Варнава отметил, что Рождество является одним самых светлых торжеств, этот день соединяет человеческую радость с божественной. Ведь праздник знаменует вхождение Творца в жизнь согрешивших людей для их спасения.

Рождество в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Согласно церковной традиции, празднику предшествует Рождественский пост, завершающийся самым строгим днем, Рождественским сочельником. На заре христианства в этот день было запрещено употреблять любую пищу, пока на небе не появится первая утренняя звезда — Вифлеемская. Сегодня в церкви «первая звезда» символизируется большой свечой, которую после утренней службы торжественно выносят на середину храма и перед которой поют тропарь Рождеству Христову. По традиции на праздничную службу в Москве в храме Христа Спасителя соберутся более 5 тыс. человек.

В день праздника Рождества принято богато накрывать стол, подавать рыбные и мясные блюда. Детям дарят рождественские подарки или угощения. После Рождества начинается неделя Святок, сопровождаемая большим количеством народных забав.

Крещение Господне в 2024 году

Крещение Господне открывает календарный год по юлианскому календарю в череде двунадесятых праздников. Крещенский сочельник наступает 18 января. Верующие соблюдают однодневный пост, который длится до появления на небе первой утренней звезды. Сам праздник приходится на 19 января.

Второе название торжества — Богоявление. Согласно Евангелию, в этот день Иисус пришел к Иоанну Крестителю, для того чтобы провести священный обряд. Крещение было проведено с погружением в воды реки Иордан и символизировало покаяние и очищение от грехов. После обряда, согласно Писанию, на Христа снизошел Святой Дух в виде голубя, тем самым явив людям Божественную Троицу.

Верующие проводят торжество в церкви и принимают участие в праздничной литургии и освящении воды. Считается, что крещенская вода помогает исцелиться от недугов и изгнать злых духов. В связи с этим распространена традиция окунаться в прорубь на Крещение. Купания проходят 18–19 января, власти строят специальные площадки, где дежурят спасатели и сотрудники скорой помощи. При этом православные священники подчеркивают, что купание в проруби не только не является обязательным для христианина, но и было запрещено на Стоглавом соборе 1551-го, а смерть во время купания в проруби приравнивается к самоубийству.

Сретение Господне в 2024 году

Одним из важнейших двунадесятых праздников христиан считается Сретение Господне, когда Младенец был принесен в храм, где его встретил старец Симеон. Праздник отмечается через 40 дней после Рождества, поскольку именно на 40-й день Божия Матерь посвятила ребенка Господу. Следовательно, Сретение Господне приходится на 15 февраля.

храм
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

В святой день в церквях проходит праздничная литургия. Православные верующие посещают службы, исповедуются и причащаются. Торжество олицетворяет собой единение Ветхого и Нового заветов. Кроме того, в старину считали, что этот день символизирует начало нового сезона и окончание зимних холодов. В православии существует особая традиция — освящать свечи, которые затем зажигают дома во время молитвы и чтения Евангелия.

В день Сретения празднуют осознанное обращение христианина в веру. Дата в 2024 году не выпадает на постный день (пятница и среда), поэтому ограничений в еде нет. На стол может подаваться пища животного происхождения, молочные продукты и яйца.

Благовещение Пресвятой Богородицы в 2024 году

Православная церковь отмечает великий праздник Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля. В 2024 году торжество приходится на пятницу. Согласно Евангелию от Луки, в этот день к Деве Марии сошел архангел Гавриил с благой вестью, что ей суждено родить Сына Божьего.

Накануне праздника проходит всенощное бдение, а утром — Божественная литургия. Многие храмы и церкви сохранили традицию выпускать в небо белых голубей, которые являются олицетворением Святого Духа. Считается, что в этот день Господь благословляет землю и урожай, в церковь несут освящать семена для посева.

Благовещение часто приходится на дни Великого поста, однако по случаю праздника существуют некоторые послабления. Можно подавать блюда из рыбы и вино. В день праздника следует отложить все дела по дому, в этот день, по пословице, «птица гнезда не вьет, девушка косы не плетет».

Вход Господень в Иерусалим, или Вербное Воскресенье в 2024 году

Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье, отмечают в шестую неделю Великого поста и за неделю до Пасхи. Это переходящий праздник, в 2024 году его отмечают 28 апреля. В основе торжества лежит история въезда Иисуса Христа в Иерусалим. После воскрешения Лазаря слава о чудесном Спасителе разнеслась по округе, и тысячи людей вышли встречать его.

вербное
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Символ праздника в России — верба, ветвями которой верующие запасаются заблаговременно. Ветви освящают в церкви и украшают ими дом. Выкидывать вербу после праздника нельзя, как правило, ее закапывают или сжигают. Вход Господень в Иерусалим предшествует Страстной неделе, поэтому на празднике допускается горячая пища, блюда из рыбы, однако мясо, яйца и молочные продукты под запретом.

Служба в церкви начинается со всенощного бдения и продолжается утренней литургией. Многие верующие посещают в этот день кладбища, поминают своих близких и родственников, оставляют веточки вербы.

Праздник праздников: Пасха в 2024 году

5 мая 2024 года православные христиане во всем мире встретят светлую Пасху. В католической церкви торжество будет ранним и наступит 31 марта. Пасха не входит в число двунадесятых, она считается главным праздником христиан, олицетворяя победу вечной жизни над смертью.

Верующие встречают Пасху в церкви и приносят на освящение куличи, пасху, яйца и другое угощение. В этот день принято помогать нуждающимся, а после службы накрыть богатый стол.

В последнюю неделю перед Пасхой, в дни Страстной седмицы, принято много молиться и читать Евангелие. Печь куличи и красить яйца лучше в Чистый четверг, который в 2024 году выпадает на 2 мая. В этот же день готовят известную по народным поверьям четверговую соль.

Пасха
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Вознесение Господне в 2024 году

Вознесение — второй из трех переходящих двунадесятых праздников, его отмечают на 40-й день после Пасхи. В 2024 году РПЦ отмечает Вознесение Господне 13 июня. Торжество широко празднуется христианами и знаменует переход Сына Божьего к вечной жизни.

Священное Писание гласит, что на 40-й день после воскресения Иисус явился ученикам и привел их к подножию горы Елеон в Вифании, чтобы благословить. В день праздника в храмах проходят торжественные службы, а православные в этот день нередко посещают кладбища, чтобы почтить ушедших родственников, и подают поминальные записки в храм.

Праздник не совпадает с датами постов, поэтому ограничений в приеме пищи нет. В старину было принято готовить в этот день хлебцы-«лесенки», которые подавались с зеленым луком, и блины-«лапотки», ассоциирующиеся с обувью Христа.

Троица, или Пятидесятница, в 2024 году

Великое торжество Троицы — ключевое событие для верующего человека. Троица, второе название Пятидесятница, наступает на 50-й день после Пасхи, в этот день верующие отмечают сошествие Святого Духа на учеников Христа. В 2024 светлая дата приходится на воскресенье 23 июня. В субботу перед торжеством христиане вспоминают умерших, в церквях проходят панихиды.

храм
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По преданию, после этого апостолы получились способность проповедовать и исцелять. Их миссия заключалась в том, чтобы поведать всему миру о жизни и жертве Сына Божьего. Считается, что праздник положил начало Вселенской церкви. По случаю торжества в храмах проходят праздничные службы. Традиционно храмы украшают свежей зеленью и ветвями березы, которые являются символом Святого Духа.

Преображение Господне в 2024 году

19 августа православные встретят Преображение Господне, в народе его именуют Второй, или Яблочный, Спас. День установлен в честь преображения Иисуса перед своими учениками — Петром, Иаковом и Иоанном. Во время молитвы на горе Фавор лицо Иисуса начало светиться, а одеяния стали белыми, таким образом он преобразился и показал свою божественную природу.

Богослужение начинается вечером накануне праздника, утром служится Божественная литургия, может быть крестный ход. В храме освящают летние дары: виноград, яблоки и прочие плоды, благодаря Господа за хороший урожай. Торжество совпадает с Успенским постом, однако по случаю праздника верующим разрешается в этот день есть рыбу, на стол ставят свежие яблоки с медом.

В этот день не принято устраивать пышные празднества и употреблять алкоголь. Единственным исключением является бокал красного вина за обедом.

Успение Пресвятой Богородицы в 2024 году

На среду, 28 августа 2024 года, приходится один из важнейших праздников в церковном календаре — Успение Пресвятой Богородицы. В народе день называют Богородичной Пасхой. Верующие вспоминают день смерти Божией Матери. Несмотря на скорбное событие, дата считается праздничной, поскольку наступает воссоединение Матери с Сыном.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Торжество предваряет Успенский пост, который длится с 14 по 27 августа. В храмах Успение начинают праздновать накануне, 27 августа, и продолжают отмечать 10 дней. 27 августа вечером, перед всенощным бдением, выносят для поклонения плащаницу Девы Марии. Утром происходит праздничная литургия, а на следующий день отмечают Третий, или Хлебный, Спас. В храмах освящают урожай и хлеб.

На Успение у Пресвятой Богородицы принято просить о семейном счастье и здоровье детей. Песнопения и молитвы, повествующие о великом событии, произносят на протяжении восьми дней после праздника. Отдание, как правило, состоится 5 сентября.

Рождество Пресвятой Богородицы

Православная церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы каждый год 21 сентября. В 2024 году день выпадает на субботу. В богослужении рождение Богородицы именуется началом спасения, ведь она появилась на свет, чтобы дать жизнь Иисусу Христу и стать для него проводником в мир людей.

Праздник приходится на осенний мясоед — это период между Успенскими и Рождественским постами. В данное время разрешается есть мясо, рыбу, жирную пищу и другие продукты. Накануне торжества в храмах проходит всенощное бдение, где читают отрывки из Ветхого Завета. В день 21 сентября православные приходят помолиться перед иконой Богородицы, прославляют ее в молитвах и просят о благополучии для себя и близких. В Рождество Пресвятой Богородицы после службы можно собраться за праздничным столом в кругу родных или позвать гостей.

Воздвижение Креста Господня в 2024 году

Ежегодно 27 сентября православные отмечают торжество Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Поводом для праздника стало обретение Креста, который был утерян после казни Иисуса и долгое время нахождение его было неизвестно. Однако равноапостольная царица Елена поехала в Иерусалим на поиски святыни, и благодаря ее стараниям Крест был найден.

служба в храме
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

В храмах накануне и в этот день проходят всенощное бдение и литургия. Крест торжественно выносят из алтаря и полагают на аналой. Воздвижение Креста Господня в старину считалось концом бабьего лета и знаменовало собой начало холодов. В этот день соблюдается строгий пост, не принято накрывать на стол и устраивать веселые гулянья. Запрещается употреблять в пищу мясо, яйца, молоко, рыбу.

Введение во храм Пресвятой Богородицы в 2024 году

Ведение во храм Пресвятой Богородицы является важным церковным торжеством и отмечается 4 декабря. Дата посвящена земному событию из жизни Божией Матери. На Руси празднование знаменовало приход зимы. В храмах проходит специальное богослужение, Богородицу просят о гармонии в семье и здоровье близких. Поскольку праздник выпадает на дни Рождественского поста, верующие отмечают торжество довольно скромно.

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