Евангельские чтения в декабре: советы священника

Существует несколько священных писаний, которыми верующие руководствуются для регулирования отношений с друзьями и близкими, выстраивания моральных и духовных принципов. Это необходимо для достижения христианского идеала бытия — праведной жизни. В этом православным помогает чтение священных текстов и молитв. Что такое Евангелие, как и когда его читать, рассказывают «Известия».

Что такое Евангелие, почему его нужно читать каждый день

Евангелие — это священное писание, входящее в состав Нового Завета, который является важнейшей частью Библии. В переводе с древнегреческого языка слово Евангелие означает «благую, радостную весть». В православии благим известием считается молва о христианстве и спасении души, распространении его идей по всему миру учениками Иисуса Христа.

В Евангелии повествуется о рождении, земной жизни, смерти и чудесном воскресении Иисуса Христа, а также рассказано его учение о спасении души. Для верующих тексты четырех Евангелий (от учеников Христа, апостолов Марка, Матфея, Луки и Иоанна) составляют основу духовной жизни, некий свод правил, по которому рекомендуется жить христианину.

«Читая Евангелие, мы даем Богу возможность вновь и вновь беседовать с нами, увещевать и наставлять нас. Взяв в руки Евангелие, мы свидетельствуем: у нас есть желание Его слушать. И действительно, слово Божие каждый раз действует на нас по-разному, по-разному перед нами раскрывается, потому что мы не одни и те же», — рассказывает в своей статье «Евангелие — книга про каждого из нас» игумен Нектарий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Верующие читают священное писание каждый день, поскольку в нем содержатся наставления для праведной жизни. Смиренная жизнь по христианским канонам — истинный путь, который приближает верующих к единению с Богом и духовному спасению от грехов и искушений, преследующих человека на протяжении всей жизни.

Книги Нового Завета были написаны во второй половине I века нашей эры. Это священное писание включает в себя 27 книг, первыми из которых были послания четырех святых последователей Христа. Считается, что апостолы создавали свои тексты по божественному вдохновению и на основе тех событий, которые происходили с ними и их учителем. Эти учения они проповедовали в ближайших христианских общинах, постепенно привлекая в христианство всё больше последователей, говорится на православном портале «Правмир».

Евангелия от Матфея, Марка и Луки называют синоптическими, поскольку описание ключевых моментов проповеди и жизни Христа совпадает. Евангелие по Иоанну не относится к синоптическим, потому что его книга была написана гораздо позже с целью дополнения и уточнения предыдущих трех священных повествований.

В православии Евангелие написано на сложном церковнославянском языке. Оно делится на главы, стихи и тематические зачала — отрывки, которые ежедневно читают в храмах на литургии. Чтобы лучше понять содержание Евангелия, можно прочитать толкование текстов священнослужителями. Например, иерей Андрей Чиженко в своей статье «Почему дома важно читать святое Евангелие и как правильно это делать?» рекомендует помимо оригинального текста Евангелия прочесть «Беседы на Евангелие от Матфея» святителя Иоанна Златоуста, «Толкование Евангелия» Бориса Гладкова и «Толкование на Святое Евангелие» Феофилакта Болгарского.

Советы священника о Евангелии: что читать православным в декабре 2023 года

Согласно православному церковному календарю, год у христиан начинается с Пасхи, которая в 2023 году выпала на 16 апреля, и делится на три периода с разным количеством седмиц (недель).

Первый период состоит из восьми седмиц, от Пасхи до Пятидесятницы, или Троицы.

Второй период включает 36 седмиц и считается с первого воскресенья по Пятидесятнице до Великого поста, который в 2024 году начнется 18 марта.

Третий, заключительный период охватывает недели Великого поста — с 18 марта по 4 мая в 2024 году.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Порядок евангельских чтений в декабре можно найти в конце священного писания, а также интернет-источниках по названию «Сказание, еже како на всяк день должно есть чести Евангелие седмиц всего лета». Кроме того, в декабре православные отметят череду церковных праздников, для каждого из которых предназначена своя часть Евангелия.

4 декабря пройдет церковная служба в честь дня Введения во храм Пресвятой Богородицы. В этот день верующим рекомендуется читать Евангелие от Луки, зачала 4 и 54 , поскольку в этих частях рассказывается о святом статусе и служении Девы Марии, которой посвящено празднество.

9 декабря отметят день памяти святого Георгия Победоносца. В этот праздник православные читают Евангелие от Луки, зачало 51Б, где Христос предостерегает своих последователей о грядущих искушениях и бедах, которые могут настигнуть их после его кончины. Святой Григорий (Победоносец), будучи военачальником и идолопоклонником, проникся состраданием к гонимым властью верующим и перенял христианскую веру, несмотря на угрозы и пытки.

13 декабря православные отпразднуют день памяти апостола Андрея Первозванного, одного из 12 последователей Христа. Верующие читают Евангелие от Матфея, зачало 9, Евангелие от Луки, зачало 99, и от Иоанна, зачало 4. В этих частях повествуется о том, как ученики Христа проповедовали для народа, несмотря на угрожающую им опасность. Апостол Андрей тоже открыто рассказывал о христианских учениях, за что его часто избивали камнями и изгоняли из городов. Святителя, как и Иисуса, распяли на кресте, после чего он за свои мучения был причислен к лику святых.

19 декабря — день архиепископа Мир Ликийских, святителя Николая Чудотворца. За доброе сердце и бескорыстную помощь людям Бог наградил святителя даром исцеления и защиты невинных. Святого считают покровителем моряков и путешественников. В праздник положено читать Евангелие от Иоанна, зачало 36, и Евангелие от Луки, зачало 24. В этих частях рассказывается о губительности пороков и всеобъемлющей силе Иисуса Христа, способного исцелять и помогать нуждающимся своей святостью.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

25 декабря пройдет день памяти святителя Спиридона Тримифунтского. Святой вел праведную жизнь и за это был награжден даром чудотворения: исцелял больных, изгонял нечистых духов, контролировал погоду и многое другое. Для чтения также рекомендуется Евангелие от Марка, зачало 33, и от Луки, зачало 24.

В церковные праздники верующим важно посещать богослужения в ближайших храмах и церквях. Но если такой возможности нет, молиться и читать Евангелие можно и в домашней обстановке. Главное — подходить к этому осознанно и с открытым сердцем.