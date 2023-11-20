4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы: история и значение праздника

Ежегодно 4 декабря Русская православная церковь отмечает один из главных, двунадесятых, христианских праздников — Введение во храм Пресвятой Богородицы. В 2023 году он выпадает на понедельник. Об истории и значении этого торжества читайте в материале «Известий».

Введение во храм Пресвятой Богородицы в 2023 году — история

Истории детства и юности Богородицы нет в канонических Евангелиях — сведения об этом содержатся в устном церковном Предании, а также в более поздних текстах, таких как «Протоевангелие Иакова» и «Евангелие псевдо-Матфея».

По легенде, родители Божией Матери, праведные Иоаким и Анна, долгое время не могли зачать ребенка. Поэтому они обратились к Богу, пообещав посвятить ему свое дитя. После этого на свет появилась Дева Мария.

Когда девочке исполнилось три года, Иоаким и Анна исполнили данное Господу обещание и передали дочь на обучение в Иерусалимский храм. Несмотря на совсем юный возраст, Дева Мария сама преодолела 15 крутых ступеней, ведущих к храму, чем очень удивила взрослых.

Наверху ее встретил первосвященник Захария и ввел девочку в Святая Святых — внутренний алтарь храма, в котором когда-то хранился Ковчег Завета. Входить туда мог только первосвященник один раз в год, поэтому поведение Захарии вызвало недоумение у верующих. Однако священнослужитель сделал так не по собственной прихоти — ему было послано Божие откровение, из которого он узнал о судьбе Девы Марии.

Согласно преданию, в Иерусалимском храме дева Мария изучала Священное Писание, усердно молилась и занималась рукоделием. Как пояснил «Известиям» священник храма святителя Петра митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко, скорее всего, Иоаким и Анна вносили за воспитание дочери определенную плату. Таким образом, они не только отдавали Богу единственного ребенка, но и взяли на себя бремя дополнительных пожертвований.

Когда Пресвятой Деве исполнилось 15 лет, священники посоветовали ей покинуть храм и выйти замуж, однако та уже решила, что хочет посвятить свою жизнь служению Господу, и дала обет целомудрия. Тем не менее, согласно иудейскому вероучению, все молодые израильтяне были обязаны вступить в брак. Чтобы соблюсти закон, Захария предложил Деве Марии обручиться с праведным старцем Иосифом, который формально станет ей мужем, но на деле будет хранить ее обет. После свадьбы они вместе переехали в Назарет.

Введение во храм Пресвятой Богородицы в 2023 году — значение

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы посвящен служению Богу. Он также ассоциируется с духовным воспитанием детей и приобщением их к церкви.

В богословском толковании введение Богородицы в Святая Святых символизирует приближение Нового Завета. В те времена Иерусалимский храм был лишь недавно освобожден от захватчиков, а его главная святыня, Ковчег Завета, бесследно исчезла. Ее место в алтаре заняла Дева Мария, которая в скором времени станет Божией Матерью.

Введение во храм Пресвятой Богородицы в 2023 году — традиции

Накануне праздника в храмах проходит всенощное бдение, а утром служат Божественную литургию. Церковь начинает подготовку к Рождеству Христову.

На Руси в день Введения устраивали постные ярмарки. На прилавках появлялись соленья и различные плоды осеннего урожая. Одним из главных развлечений было катание на санях, так как к празднику земля уже покрывалась снежным покровом.

Кроме того, существовало поверье, что в этот день Богородица покровительствует женщинам в работе и семейных делах. Накануне торжества перед сном незамужние девушки обращались к Божией Матери, прося ее показать им дом будущего супруга.

Также считалось, что на Введение души праведников могут посетить мир живых, чтобы побыть с родными и близкими.

Введение во храм Пресвятой Богородицы в 2023 году — что можно и нельзя делать

По словам священника Николая Савченко, праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы можно отмечать в различных образовательных учреждениях, так как он подходит для приобщения детей к Богу.

Священнослужитель также напомнил, что торжество приходится на Рождественский пост, который начался 28 ноября, в связи с этим следует воздержаться от пищи животного происхождения. Тем не менее в праздничный день допускается употребление рыбы.

Согласно народным верованиям, на Введение запрещалось копать землю, так как она отдыхала после земледельческого сезона. Нарушивший это правило мог лишиться урожая в следующем году. Кроме того, в этот день хозяйки не занимались заготовкой солений и уборкой. Также считалось, что в праздник не следует одалживать деньги.

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