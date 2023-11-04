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Обнаружен подлинник чудотворной Казанской иконы Богородицы XVI века

Патриарх Кирилл сообщил, что найден подлинник чудотворной Казанской иконы Богородицы XVI века
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Фото: spastv.ru
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Патриарх Кирилл в субботу, 4 ноября, в Успенском соборе Кремля объявил об обнаружении подлинника чудотворной Казанской иконы Богородицы XVI века. Реликвия ранее считалась утраченной.

Патриарх добавил, что, согласно заключению экспертизы, икона является точнейшей копией той, что была создана в эпоху чудотворного образа. По его словам, очевидно, что не могло быть в то время создано две одинаковые реликвии.

«Это событие можно отнести к историческим событиям. Мы видим перед собой подлинник чудотворного образа Казанской Божией Матери, перед которым молился Пожарский и Минин и которая спасла наш народ от иностранной интервенции и неизвестно от каких последствий этой интервенции. Этот образ является нашей национальной святыней», — заявил глава РПЦ.

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Списки одной из главных русских святынь — Казанской иконы Богородицы — получили большое распространение, многие известны как чудотворные, однако сам первообраз считался исчезнувшим.

Казанская икона Божией Матери является одним из самых почитаемых в России образов Богородицы. В церковном календаре праздник отмечается два раза в год: 21 июля (Весенняя Казанская) и 4 ноября (Осенняя Казанская). Летом празднуется чудесное обретение образа в Казани, а осенью — победа русских войск над иноземными захватчиками, одержанная, как считается, не без помощи иконы.

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