День иконы Казанской Божией Матери: как она трижды спасла Россию

Казанская икона Божией Матери является одним из самых почитаемых в России образов Богородицы. В церковном календаре праздник отмечается два раза в год: 21 июля (Весенняя Казанская) и 4 ноября (Осенняя Казанская). Летом празднуется чудесное обретение образа в Казани, а осенью — победа русских войск над иноземными захватчиками, одержанная, как считается, не без помощи иконы. История явления иконы, значение и особенности праздника — в материале «Известий».

Чем знаменита икона Казанской Божией Матери: история праздника

С давних пор Казанскую икону Божией Матери считают покровительницей русской земли, у этого образа просят поддержки и возносят молитвы в сложные для России времена. Чудесное явление иконы жителям Казани произошло 8 июля 1579 года.

— В Казани бушевал страшный пожар, который поглотил часть города и уничтожил половину Казанского кремля. Вскоре вместе с другими погорельцами начал восстанавливать свое жилище и стрелец Даниил Онучин. Его девятилетней дочери Матроне Богоматерь явилась во сне и указала место, где среди пепелища она найдет икону. Сон повторился трижды, и наконец Матрона вместе с матерью стала искать в указанном месте и обрела икону. Позже на место прибыл архиепископ Иеремия с духовенством, а икону было решено перевести в храм святителя Николя Тульского, а оттуда после молебна с крестным ходом в Благовещенский собор, — рассказывает иконописец Юлия Малинина.

Благовещенский собор на территории Казанского кремля Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

К иконе потянулись люди всех вероисповеданий: православные, мусульмане и даже язычники. Она исцеляла каждого, кто приходил к ней с просьбой. Отмечали, что очень много исцелений происходило от слепоты и болезней глаз. Распространенность этих болезней можно объяснить тем, что в те времена печи топили по-черному, в избах стояла гарь, и многие испытывали проблемы с глазами, поясняет эксперт.

С этой святыней тесно связана история патриарха Гермогена, случившаяся в Смутное время. Поляки морили его голодом и требовали венчать на царство чужого правителя — католика. Патриарх отказался и, умирая от голода в Чудовом монастыре, где был заточен, отправлял своим духовным чадам письма, в которых призывал народ к покаянию и борьбе за свободу с чудотворным образом. Войска народного ополчения дошли до Москвы, освободив столицу.

Церковный праздник Казанской иконы Божией Матери имеет прямую связь с Днем народного единства. Именно 4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года Минин и Пожарский после долгой молитвы перед иконой пошли на Москву и одержали победу. Так образ в первый раз спас Россию, став настоящим духовным символом.

Еще одно чудо иконы Богоматери Казанской, которое повлияло на ход истории, произошло в 1709 году. Император Петр I молился перед образом о победе в Полтавской битве. Первый раз в жизни царь обратился к солдатам со словами: «Не думайте, что вы стоите насмерть за Петра, но за Отечество, Богом Петру врученное». Тогда войска Петра I одержали победу. И когда император начал строительство Петербурга, первые три заложенных камня он освятил иконой Казанской Божией Матери.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Считается, что Матушка Казанская помогла русским войскам и в дни Отечественной войны 1812 года. Также по одной из неподтвержденных, но и не опровергнутых версий, самолет с Казанской иконой в разгар наступления немцев на Москву в 1941 году облетел столицу России. Москву отстояли, а икону в честь всех этих событий называют «главной заступницей земли русской».

В 1904 году, 28–29 июня, чудотворная икона была похищена.

Мастер-иконописец, основатель Русской иконописной школы Елена Стажук уточняет, что история пропажи окружена тайнами и легендами. Старцы того времени были уверены, что это не просто кража, а предзнаменование перед революционными событиями в России. Но они же считали, что Богородица вернется обратно. Это действительно произошло в 2004 году при патриархе Алексии II: из Ватикана ему передали древний список с чудотворного образа. В настоящий момент Казанская икона Божией Матери находится в Крестовоздвиженском храме казанского Богородицкого мужского монастыря.

Чудеса иконы Казанской Божией Матери

Икона Казанской Божией Матери стала любимой в народе за то, что исцеляла от многих болезней — слабоумия, болезней ног и глаз, даже спасала от смерти .

Так, в летописи сохранился рассказ о незрячей жене священника Елене, жившей в селе Тагашево. Прослышав о многих чудесах иконы, Елена отправилась в город, чтобы просить у образа о милости. Не дойдя до указанного места, она прозрела, а придя в храм, рассказала о чуде Казанской иконы Божией Матери.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Другое предание гласит, что в городе Лаишеве жил человек, который страдал от недуга слабоумия. Послушав совета родных, он направился в казанский монастырь просить помощи у Богородицы и исцелился после молебна у иконы.

Богослужение 4 ноября: расписание, о чем сегодня молиться

День Казанской иконы Божией Матери — праздник, когда верующие воздают честь Богоматери и просят ее о помощи и защите. Согласно церковному уставу, накануне праздника проходит вечернее богослужение, которое чаще всего начинается в 17:00. В день праздника, 4 ноября, ранняя литургия в храмах начинается в 06:00 или 7:00, а поздняя — с 09:00 до 10:00. Время проведения службы в разных храмах может быть разным.

Проведение богослужения на праздник Казанской иконы Божией Матери схоже с остальными праздничными службами, подчеркивает Юлия Малинина.

— В этот день за литургией, как и во все богородичные праздники, кроме Благовещения, звучит Евангелие от Луки (10:38–42). Вечером накануне совершается вечерня и утреня. Утреня, как видно из названия, — это часть литургии. Но для удобства верующих утреня служится в предыдущий день вечером, сразу после вечерни. Таким образом, праздничная служба становится короче и ее легче отстоять. Начиная с утрени, 3 ноября, на богослужении звучат особые гимны — стихиры, а также тропарь, кондак и величание в честь Дня Казанской иконы Божией Матери. Стоит заметить, что данное торжество занимает особое место в сердцах верующих, — отмечает иконописец Юлия Малинина.

Фото: РИА Новости/Евгений Кузьмин

До революции наши православные предки молились в храме, причащались, а после собирались вместе за праздничным столом. Если торжество выпадало на среду или пятницу, верующие держали пост, но по случаю светлого праздника разрешалась рыба.

От чего защищает и в чем помогает икона Казанской Божией Матери

Православные христиане воспевают хвалу чудотворному образу во многих странах. В России перед иконой Матушки Казанской молятся о сохранении мира на земле и о государстве.

— Церковное предание говорит, что Мария ближе всех к Иисусу. Вознося молитвы перед ее образом, мы понимаем, что она ходатайствует за нас перед своим сыном и передает ему наши чаяния и просьбы. И по ее молитвам Господь помогает нам, — рассказывает Юлия Малинина.

Считалось, что именно в этот день стоит просить об исцелении болезней глаз.

День Казанской иконы считался благоприятным для заключения браков и венчания, создания новой семьи. В старину верили, что молодые люди, которые женятся в этот день, проведут всю жизнь в счастье и благополучии. После 1612 года этот день приобрел особое христианское значение и получил название «Осенняя Казанская».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Иконописец Елена Стажук также подчеркивает, что в наши дни икона Казанской Божией Матери является общенародной и любимой. Обращаясь к ней с молитвами, верующие благодарят Господа за посланные блага.

Народные приметы 4 ноября: что можно и нельзя делать

Согласно традиции, в день праздника Казанской иконы Божией Матери нельзя плакать, грустить, ссориться и сожалеть о прошлом. Принято проводить этот день с семьей и близкими за праздничным столом и с молитвой. В старину также считалось, что чем больше гостей, тем лучше пройдет последующий год.

С днем Матушки Казанской связано множество народных примет. В этот день было запрещено жаловаться на любимых, так как недовольства могут привести к ссорам и скандалам. Согласно народным верованиям, стоило отложить дальние путешествия, иначе в поездке могли возникнуть трудности. Кроме того, было принято делать друг другу небольшие подарки.

День Казанской иконы Божией Матери считали также границей между осенью и зимой. Хозяева открывали погреба для проветривания, чтобы хранившиеся продукты не портились.