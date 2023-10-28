Поминовение усопших: главное о Димитриевской родительской субботе

Православный календарь обозначает 11 особых дней поминовения усопших, одним из которых является Димитриевская (Дмитриева) родительская суббота. Поминальный день привязан к субботе, которая предшествует дню памяти святого великомученика Димитрия Солунского (8 ноября). В 2023 году из-за того, что день выпадает на праздник иконы Казанской Божией Матери, 4 ноября, православные будут отмечать Димитриевскую родительскую субботу 28 октября. Это день особого поминания усопших, когда принято молиться за упокой всех православных христиан: верующие поминают своих усопших близких и всех воинов, павших за Отечество, а также тех, за кого некому помолиться. Что означает особый день и что можно и нельзя делать в это время — в материале «Известий».

Дмитриевская родительская суббота: почему 28 октября 2023 года поминают усопших

Дмитриевская родительская суббота имеет многовековую историю. По преданию, день поминовения умерших установил великий князь Дмитрий Донской по благословлению преподобного Сергея Радонежского. 8 сентября (21 сентября по новому стилю) 1380 года московский и владимирский правитель одержал победу над ордынским войском на Куликовском поле.

Русские войска дорого заплатили за победу — в сражении погибло более 100 тыс. воинов. Князь распустил живых ратников по домам, а сам отправился в Троицкую обитель преподобного Сергия, чтобы провести поминальную службу. Радость победы в семьи пришла вместе с горечью утраты, а дата стала днем памяти усопших на Руси.

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

В православной церкви каждый день недели посвящен определенному событию. Публицист протоиерей Максим Первозванский утверждает, что, согласно уставу, каждая суббота является поминальной. Исключением может быть суббота, выпадающая на Рождество Христово. Интересно то, что имя Дмитрий Донской получил в честь великомученика Димитрия Солунского. День ангела великого князя — 26 октября (8 ноября по новому стилю). Следовательно, суббота, предшествующая именинам правителя, стала наименоваться днем молитвы за воинов, которые отдали жизни на поле боя. В 1903 году был издан императорский указ о совершении панихиды по воинам «за веру, царя и Отечество, на поле брани живот свой положившим».

Всего в православной церкви существует пять родительских суббот: Вселенская, Троицкая, Покровская, Димитриевская и Михайловская. Усопших также поминают на Радоницу и во 2–4-ю седмицы Великого поста. На 9 мая приходится день поминовения усопших воинов, а на 11 сентября — день поминовения православных воинов.

Как правильно поминать умерших в Димитриевскую родительскую субботу

Димитриевская родительская суббота — это день молитв об упокоении умерших близких и родных людей. Накануне (вечером в пятницу) проводится Великая панихида — парастас. В сам день поминовения, в этом году он будет 28 октября, совершается утренняя литургия, после начинается общая молитва. Верующие могут предварительно подготовить записки об упокоении (требы), их оставляют в церкви за день до богослужения. Необходимо указывать церковные имена в родительном падеже, нельзя писать имена некрещенных людей. Кроме того, желающие могут заказывать отдельную панихиду и сорокоуст об упокоении. В таком случае имя человека будут упоминать на литургии в течение 40 дней.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Во многих областях России поминальные службы издавна сопровождались небольшой трапезой, воспоминаниями о добрых поступках родственников.

Старший преподаватель Свято-Филаретовского православно-христианского института Максим Зельников уточняет, что, вопреки убеждениям, посещение могил в этот день необязательно, а вот зайти в храм необходимо . По словам педагога, традиция посещать кладбища восходит к язычеству, которое отображает телесную сторону людей. В то время как христианская вера предполагает сосредоточенность на духовной части и связи человека с Богом. Эксперт добавляет, что такие дни являются особым моментом для воссоединения семьи и друзей. Главное в церковном отношении — молиться об усопшем человеке, который воссоединился с Богом.

После посещения службы в храме в родительскую субботу можно посвятить себя добрым делам: подать милостыню, пожертвовать на благотворительность или присоединиться к волонтерам.

Запреты в поминальный день 28 октября 2023 года

Димитриевская родительская суббота «не любит» хлопот и домашних дел. В поминальный день запрещено вспоминать плохим словом усопших, согласно поверьям, отрицательные пожелания приносят им муки и боль. Лучше отзываться о покойных родственниках с улыбкой и вспоминать их со светлой душой. Нельзя употреблять алкогольные напитки и отказывать в милостыни просящим.

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

В народе Димитриевская родительская суббота сопровождалась множеством традиций и обычаев. В ранние годы поминальные службы проходили на кладбищах, где устраивали тризны. Наши предки верили, что умершие следили за проведением трапезы, а отказ от потребления пищи считался оскорблением . Классическими блюдами были кутья, овсяный кисель, пироги и блины . Существовал обычай, согласно которому венчавшиеся в октябре должны были приготовить к этому дню «поминальные пироги».

Кроме того, в поминальный день было принято приносить еду «на канун» для бедных и бездомных. Подобная традиция сохранилась и в наши дни, сейчас пожертвования в церковь также идут на помощь малоимущим.