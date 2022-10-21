Димитриевская родительская суббота – 2022: что нельзя делать, когда

5 ноября 2022 года на православном календаре в России — Димитриевская родительская суббота. Дата установлена в честь дня великомученика Дмитрия Солунского, ежегодно отмечаемого 8 ноября.

Легенда гласит, что именно в этот день князь Дмитрий Донской попросил совершить панихиду по воинам, павшим в ходе Куликовской битвы.

В наши дни россияне начинают поминальный день в храме, пишут записки за упокой родных и близких. Нет традиции ходить на кладбище, но и запрет на посещение могил усопших тоже отсутствует.

Верующие в России чаще всего не отправляются на погосты в ноябре, но молятся и организуют поминальную трапезу для узкого круга семьи.

На Димитриевскую родительскую субботу принято готовить скромные блюда из рыбы и овощей, варить борщ и компот, печь блины и пироги. Традиционно на обеденном столе есть кутья и компот.

В поминальный день нельзя ссориться, тяжело работать, сквернословить. Не приветствуются развлекательные мероприятия и чрезмерное употребление алкоголя.

В отдельном материале «Известий» — календарь главных праздников осени 2022 года.