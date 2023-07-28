С красным солнышком: в Москве отметили День крещения Руси

В День крещения Руси в Москве прошел патриарший молебен у памятника князю Владимиру. Его возглавил патриарх Кирилл. В значимый для всех православных христиан день на Боровицкой площади собрались сотни человек. Многие пришли с детьми. Накануне молебна в Успенском соборе Кремля патриарх совершил праздничную божественную литургию. После этого ковчег с частицей мощей великого князя крестным ходом перенесли к его памятнику для поклонения верующих.

«Верю в чудо»

Праздник начался ранним утром — в Успенском соборе Кремля патриарх Кирилл отслужил Божественную литургию. Князь Владимир крестил Русь 1035 лет назад, и это событие, отметил предстоятель, стало отправной точкой в объединении славянских племен, их духовном возрождении и создании единого государства. Русская православная церковь называет Владимира равноапостольным — равным по достоинству апостолам.

После литургии мощи князя праздничным крестным ходом были принесены к его памятнику на Боровицкой площади. Уже с 10:00 туда стали стекаться верующие — они шли к месту молебна со стороны Манежной улицы. У Александровского сада стояли волонтеры, которые направляли людей по маршруту, помогали сориентироваться.

Люди обнимались и приветствовали друг друга, как старые знакомые.

— Я верю в Бога, верю в чудо. Я здесь, чтобы молиться о мире, — рассказала «Известиям» москвичка Людмила Танятова.

На молебен пришел молодой священник и популярный блогер Антоний Смирнов, он прибыл вместе со своими подопечными — учащимися и студентами. В храме Иоанна-воина на Якиманке он отвечает за «молодежное служение». По его словам, для молодежи пример князя Владимира — прекрасная возможность подумать и о своей жизни.

— В светском мире часто задаются вопросом, как человек, который до принятия христианства не отличался праведной жизнью, был признан святым. Но дело в том, что любовь и вера преображают человека, поднимают с самого страшного дна. Свидетельств тому много и в Евангелии, и в обычной жизни, — отметил священник.

По его словам, Владимир выбрал православие по нескольким причинам — как духовным, та и политическим. Последствием этого шага лично для него стало то, что князь оставил прежнюю жизнь язычника и принял Христа. А для страны это событие стало импульсом к объединению.

Об этой объединяющей силе православия говорил в своей проповеди и патриарх Кирилл. Он назвал крещение Руси «мощной творческой силой, которая смогла объединить разрозненные, враждующие племена в единую нацию».

Предстоятель провел параллели между событиями более чем тысячелетней давности и сегодняшним днем, когда из-за потери единства и веры вновь «проливается братская кровь», и призвал преодолеть этот раскол.

— Крещение стало поворотным моментом в истории государства, моментом начала духовного возрождения и объединения всего нашего народа. Если бы не вера, от Руси уже давно не осталось бы камня на камне, только разрозненные племена, — отметил глава РПЦ.

«Богу нужно наше сердце»

Многие слова, которые звучали на молебне, были ориентированы на преодоление раскола между народами, а также на то, чтобы уберечь от раскола и саму церковь. Основанием стали, в частности, события, которые происходят сегодня вокруг канонической православной церкви на Украине.

В ходе молебна патриарх просил Бога «призреть на народы, веру восприявших из единой купели крещения», прекратить ненависть, вражду и беззакония, а «всю землю русскую и все страны святой Руси соединить в вере и любви». Сегодняшнее время он назвал «временем испытания».

— Мы здесь потому, что это призыв нашего патриарха. В ответ на этот призыв мы приехали помолиться. Мы очень много внимания уделяем внешним вещам, а Богу нужно наше сердце. Если мы научимся объединяться и молиться, то сможем очень многое в нашей жизни исправить, — рассказали «Известиям» участники молебна Владислав Лагунов и Любовь Залыгна.

В ожидании его начала люди общались и молились. Некоторые уютно расположились на ступеньках или прислонились к ограждению.

Крестный ход двинулся к Боровицкой площади по Большому Каменному мосту ближе к полудню. Священники несли в руках традиционный атрибут хода — иконы и хоругви, они «плыли» по мосту со стороны Кремля и были видны собравшимся у подножия памятника верующим.

Князя Владимира в народе называли «Красное солнышко», и солнце накануне молебна, несмотря на пасмурный день, пусть и ненадолго, но все-таки вышло из-за туч. Моросящий дождь, который пошел следом, не заставил людей разойтись — вооружившись зонтами и дождевиками они продолжали молиться.

По благословению патриарха в полдень колокольный звон-благовест прозвучал во всех храмах и монастыря Русской православной церкви. Впервые такая волна единовременного перезвона объединила православные храмы и монастыри на канонической территории московского патриархата в 2012 году, отметили в пресс-службе патриархии.