«Не можем оставаться безучастными к бедам наших братьев и сестер»

Ночь с субботы на воскресенье ознаменовала для православных верующих наступлением главного христианского праздника — Пасхи. Патриарх Кирилл перед началом службы в храме Христа Спасителя призвал молиться о скорейшем окончании вооруженного конфликта на Украине и упомянул о главном грехе современного человечества — отрицании Бога. Корреспонденты «Известий» побывали в нескольких московских церквях и поговорили с верующими о том, что несет им Светлое Христово Воскресение.

Слова патриарха

В ночь с 15 на 16 апреля православные россияне встречали Пасху. На богослужения и крестные ходы по всей стране пришло почти 3 млн человек. Главное богослужение прошло в кафедральном соборе Русской православной церкви — храме Христа Спасителя в Москве. Еще накануне праздника патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим, призвав молиться о людях в зоне военных действий.

— Мы как христиане не можем оставаться безучастными к бедам и лишениям наших братьев и сестер, сердца которых опалены огнем междоусобного конфликта, — указал он. — Мы возносим к Господу сугубые прошения о том, чтобы Он по Своей милости и благоутробию исцелил телесные, а наипаче — душевные раны, утешил всякую скорбь и даровал братским народам, вышедшим из единой Днепровской купели крещения, прочный и справедливый мир.

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Перед литургией в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл обратился к собравшимся, подчеркнув, что основной грех человечества — отрицание Бога.

— И вот сегодня в мире много зла и страданий, и в мире очень многие люди не верят в Бога. И Пасха дает нам возможность обратиться сегодня к верующим и неверующим и сказать, что подлинный смысл человеческого бытия не может быть реализован в отрыве от Бога, — подчеркнул глава Церкви.

Обратился он и к россиянам, и к украинцам, призвав молиться за скорейшее окончание конфликта, не забывать о братских отношениях.

— Мы должны силой нашей молитвы, и нашими добрыми делами, и нашим добрым целеполаганием сделать всё для того, чтобы как можно быстрее этот конфликт остановился, чтобы мир и совместная добрая жизнь, братские отношения вновь соединяли крепко накрепко наши народы, которые некогда были единым народом единой Руси, — сказало он. — Об этом будет моя особая молитва, и я просил бы всех вас присоединиться.

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Но, как подчеркнул патриарх Кирилл в своем телеобращении к зрителям, не бывает простых времен. И сейчас, по его словам, «очень непростое, судьбоносное время».

— Словно оживают картины из прошлого: церковь, как это происходит сейчас на Украине, вновь подвергается гонениям и преследованиям со стороны безбожников, которые себя таковыми не считают, но на самом деле таковыми являются. Они захватывают храмы и дорогие для православного народа святыни, — сказал глава РПЦ и призвал молимся за тех, кто мужественно несет крест исповедничества.

Благодатный огонь

В ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя участвовали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. По традиции присутствовали на нем и представители католической церкви: руководитель Конференции католических епископов России архиепископ Павел (Паоло) Пецци и апостольский нунций (диппредставитель папы римского) в РФ Джованни д’Аньелло.

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин Фото: REUTERS/Sputnik/Sergei Karpukhin

Во время праздничной службы патриарх вместе с Владимиром Путиным обменялся пасхальными яйцами, которые символизируют Воскресение Христова и торжество жизни. Уже утром глава государства направил праздничную телеграмму православным христианам и всем россиянам, отмечающим Пасху. «Церковь всегда была вместе с народом, делила с ним радости и тяготы. И сегодня, в условиях серьезных вызовов, она активно участвует в делах милосердия и благотворительности, помогает людям находить прочную духовную опору», — говорится в обращении главы государства.

Благодатный огонь из Иерусалима в храм Христа Спасителя привезли перед самым завершением патриаршей литургии. Его доставил глава делегации Фонда Андрея Первозванного, председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин.

— Несмотря на сложную обстановку, несмотря на сложные перипетии, мы рады принести пасхальную весть, — сказал он после приземления.

Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин вносит лампаду с частицей Благодатного огня Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Патриарх Кирилл после ночного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя назвал подвигом доставку Благодатного огня из Иерусалима в Москву на фоне политической ситуации.

В воскресенье, 16 апреля, председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой, отметив, что этот праздник «объединяет миллионы людей, помогает постигать христианские заповеди, наполняет сердца искренними чувствами, светлой радостью, стремлением совершать праведные и добрые дела».

Премьер-министр добавил, что РПЦ, которая опирается на традиции милосердия, сострадания и человеколюбия, заслуживает искреннего признания и уважения за свою «плодотворную миротворческую, социальную и просветительскую деятельность».

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Особенная ночь

В Москве люди начали активно собираться в храмах ближе к полуночи — перед самым началом пасхальной службы. Городские власти, как и в другие годы, продлили работу метро и МЦК до двух часов ночи. Пришедшие на службу были в приподнятом настроении и говорили, что для них это это долгожданное и радостное событие. Многие из них приходили вместе с семьями. В толпе выделялись женщины, одетые в красное, — это традиционный цвет Пасхи, обозначающий кровь распятого Христа, объяснила «Известиям» Ольга, посещающая храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке уже более 50 лет. Она пришла вместе с сестрой Натальей. По их словам, они ходят в храм только на пасхальную службу, но всегда только в этот.

— Для нас он особенный — единственный, который никогда не закрывался. В свое время сюда свозили иконы из других церквей, которым после революции пришлось закрыть двери, — поделилась Ольга.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Пришедший с тремя детьми-подростками Олег рассказал «Известиям», что в этой церкви он венчался и там же крестил детей.

— И Пасха для меня и моей семьи — это самый любимый и важный праздник, — сказал он.

На вопрос о посте, который предшествует Пасхе, Олег ответил строго — «держим». Его дочь спустя пару минут призналась: «Держим, но не всегда удается делать это по правилам».

Прихожане храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке в разговоре с корреспондентами «Известий» подчеркивали, что здесь сплоченная, сложившаяся годами община. Действительно, многие прихожане оказались так или иначе знакомы друг с другом — они пожимали друг другу руки и обнимались. А священнослужители с улыбкой называли сотни людей по именам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Во время крестного хода люди, обходя вокруг храма, улыбались и пели. А во время службы ближе к алтарю внезапно стали слышны смех и крики — это в толпу начали кидать сувенирные деревянные яйца, которые прихожане стали ловить. Поймать пасхальный сувенир удалось не всем, но праздничного настроя общины это ни в коей мере не испортило.

В храме во имя Державной иконы Божией Матери в Чертаново обстановка была чуть напряженной. Некоторые прихожане в разговоре с нами признавались, что подавлены и молятся о скорейшем окончании военных действий и наступлении спокойствия. Многие пришли целыми семьями.

— Для меня Пасха очень семейный праздник: мы с родителями всегда вместе готовили куличи и красили яйца, а ночью старались попасть на службу, — рассказала «Известиям» прихожанка Елена. — В этом году всеми приготовлениями мы занимались вместе с мужем. Каждый год стараюсь перед Пасхой держать пост.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В храме было множество подростков. В разговоре с «Известиями» они рассказали, что ходят на Пасху каждый год, затем по традиции празднуют дома с родителями и молятся о хорошем настроении на оставшийся год. Другие прихожане сказали, что на Пасху молятся о здоровье своем и детей.

О том же после слова патриарха говорили и священнослужители во всех московских храмах. Они призывали молиться о мире в своей душе, здоровье и благополучии.

Над материалом работали: Яна Штурма, Катерина Медведева, Любовь Лежнева, Елена Балаян