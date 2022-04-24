«Когда сошел Благодатный огонь, душа пела»
24 апреля православные христиане по всему миру отмечают Пасху, знаменующую воскрешение Иисуса Христа. Впервые с 2019 года в большинстве регионов России праздник проходил без антиковидных ограничений. Минувшей ночью верующие по всей стране собрались в храмах на службу, чтобы помолиться вместе. «Известия» побывали в кафедральном храме Московской городской епархии — соборе Богоявления Господня (Елоховском).
С истинным светом
После негромких звуков хоровых песен в начале пасхальной службы под куполом Елоховского собора повисла тишина.
— А почему не идут? — растерянно спрашивает своего сына женщина средних лет в розовом платке.
— Сейчас начнется. Может, ждут чего-то, — отзывается мужчина с кудрявой белокурой девочкой на руках; она показывает пальцем на покачивающиеся в руках священнослужителей хоругви.
Чуть позже выясняется, что ждали Благодатного огня — он ежегодно сходит в Иерусалиме и символизирует истинный свет. В Россию его привезла делегация Фонда Андрея Первозванного.
Встреча Благодатного огня в аэропорту Внуково-3
— Мы улетели на два дня, пришлось сдавать ПЦР. Было много мытарств, но это того стоит. Когда сошел Благодатный огонь, душа пела, что мы можем принести на святую Русь эту святыню, — рассказал прихожанам представитель делегации.
Пламя, принесенное из далекого Иерусалима, подрагивает на исполинской красной свече — ее наклоняют, чтобы передать огонь верующим. Пока люди делятся им друг с другом, под колокольный звон начинается крестный ход. Ведут шествие вокруг храма священнослужители с позолоченными хоругвями.
Заканчивается ход у дверей храма. Священники сообщают о воскрешении Божьего сына, и толпа подхватывает весть традиционным рефреном. Люди, возвращающиеся внутрь вслед за батюшками, еще много раз воскликнут:
— Христос воскресе!
— Воистину воскресе! — ответят остальные.
«Навернем завтра каши с маслом»
В какой-то момент праздничные возгласы во дворе храма звучат непрерывно.
— Чего так тихо? Каши мало ели? — интересуется женский голос из толпы.
— Так постились же, — отзывается девушка неподалеку.
— Эх, навернем завтра каши с маслом! — почти мечтательно произносит мужчина рядом с ней.
Елена Семиколенова пришла на службу вместе с дочерью.
— Я живу в небольшом поселке под Казанью, но каждый год приезжаю на Пасху в Москву к своей дочке. Утром напекли куличей, отвезли часть в благотворительный фонд, — рассказала она.
Владимир Климов тоже пришел встречать праздник с семьей — с женой Ольгой и дочкой Женей.
— Обычно Женьку оставляли бабушке, но в этом году взяли с собой — уже большая, шесть лет, — улыбается он и обращается к дочери. — Нравится тебе? Красиво? Торжественно, да?
Девочка осматривается, будто пытается проверить свои ощущения, и, подумав, кивает.
Без ограничений
По словам протоиерея Бориса, который служит в Елоховском соборе, в этом году на Пасху собралось вдвое больше верующих, чем в прошлом — сказались отмена коронавирусных ограничений и удачное время для праздника.
— Люди меньше боятся. К тому же в этом году [Пасха] не совпала с майскими праздниками, когда люди уезжают в путешествия, на дачи. Скорее всего, это тоже повлияло, — сказал он.
Церковь приветствует отмену эпидемиологических мер, сказал «Известиям» зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он выразил надежду, что сегодня к празднику смогли присоединиться христиане, которые во время пандемии вынуждены были в силу возраста или слабого здоровья оставаться дома.
Особенной радостью в этом году стал Благодатный огонь, отметил протоиерей Борис.
— У каждого человека в его жизни есть какие-то особенные события. Благодатный огонь — это чудо, которое мы очень ждем, — сказал он. — Жизнь продолжается, и сейчас нам Господь послал такую великую радость.
Само по себе чудо не дает веры, она живет внутри человека; чудеса лишь укрепляют ее, подчеркнул протоиерей Борис.
Светлое Христово воскресение — главный праздник христианской церкви, напомнил Вахтанг Кипшидзе.
— Как говорит апостол Павел: «Если Христос не воскрес, то вера наша тщетна». Вокруг событий воскресения Христова выстроена вся жизнь христианской церкви, поскольку, принимая крестные страдания, смерть и воскресая потом, Спаситель побеждает саму смерть, открывая для всего человечества возможность спасения в вечности, — пояснил он.
Богослужебный круг Русской православной церкви построен таким образом, что в течение Страстной недели, предшествующей Пасхе, христианин вспоминает страдания Сына божьего и переживает их, духовно приготовляясь встретить радостную весть о его воскрешении, напомнил Вахтанг Кипшидзе.
Немного другими
В кафедральном соборе Русской православной церкви храме Христа Спасителя традиционную службу провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ее посетили президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.
По окончании богослужения патриарх Кирилл обратился к верующим.
— Я желаю, в первую очередь, чтобы все мы, проведя замечательные часы Пасхального богослужения, вышли из этого храма, полного благодати, светлого и прекрасного, немного другими по сравнению с тем, какими мы сюда вошли. Чтобы мы почувствовали, что не так страшно все то, что нас пугает там, за стенами храма, не так непреодолимы все те трудности, с которыми мы сталкиваемся, ведь с нами Бог, Воскресший Спаситель. А если с нами Бог, какая же сила нам страшна? — сказал он.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время пасхальной службы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя
Эвакуированные из ДНР и ЛНР отмечали праздник в храмах по всей России: в Пензе, Подмосковье, Ростове-на-Дону и других городах. В Донецке праздничное богослужение прошло в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. По случаю массового мероприятия здесь усилили меры безопасности.
Пасха пришла даже в Китай: служба состоялась в храме Успения Пресвятой Богородицы в Пекине. Он находится на территории местного посольства России. Вместе с россиянами в крестном ходе участвовали православные греки, белорусы, сербы, македонцы, румыны и представители других народов.