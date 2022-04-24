24 апреля православные христиане по всему миру отмечают Пасху , знаменующую воскрешение Иисуса Христа. Впервые с 2019 года в большинстве регионов России праздник проходил без антиковидных ограничений. Минувшей ночью верующие по всей стране собрались в храмах на службу, чтобы помолиться вместе. «Известия» побывали в кафедральном храме Московской городской епархии — соборе Богоявления Господня (Елоховском).

С истинным светом

После негромких звуков хоровых песен в начале пасхальной службы под куполом Елоховского собора повисла тишина.

— А почему не идут? — растерянно спрашивает своего сына женщина средних лет в розовом платке.

— Сейчас начнется. Может, ждут чего-то, — отзывается мужчина с кудрявой белокурой девочкой на руках; она показывает пальцем на покачивающиеся в руках священнослужителей хоругви.

Чуть позже выясняется, что ждали Благодатного огня — он ежегодно сходит в Иерусалиме и символизирует истинный свет. В Россию его привезла делегация Фонда Андрея Первозванного.

Когда сошел Благодатный огонь Встреча Благодатного огня в аэропорту Внуково-3 Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

— Мы улетели на два дня, пришлось сдавать ПЦР. Было много мытарств, но это того стоит. Когда сошел Благодатный огонь, душа пела, что мы можем принести на святую Русь эту святыню, — рассказал прихожанам представитель делегации.

Пламя, принесенное из далекого Иерусалима, подрагивает на исполинской красной свече — ее наклоняют, чтобы передать огонь верующим. Пока люди делятся им друг с другом, под колокольный звон начинается крестный ход . Ведут шествие вокруг храма священнослужители с позолоченными хоругвями.

Заканчивается ход у дверей храма. Священники сообщают о воскрешении Божьего сына, и толпа подхватывает весть традиционным рефреном. Люди, возвращающиеся внутрь вслед за батюшками, еще много раз воскликнут:

— Христос воскресе!

Когда сошел Благодатный огонь Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Воистину воскресе! — ответят остальные.

«Навернем завтра каши с маслом»

В какой-то момент праздничные возгласы во дворе храма звучат непрерывно.

— Чего так тихо? Каши мало ели? — интересуется женский голос из толпы.

— Так постились же, — отзывается девушка неподалеку.

— Эх, навернем завтра каши с маслом! — почти мечтательно произносит мужчина рядом с ней.

Когда сошел Благодатный огонь Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская

Елена Семиколенова пришла на службу вместе с дочерью.

— Я живу в небольшом поселке под Казанью, но каждый год приезжаю на Пасху в Москву к своей дочке. Утром напекли куличей, отвезли часть в благотворительный фонд, — рассказала она.

Владимир Климов тоже пришел встречать праздник с семьей — с женой Ольгой и дочкой Женей.

— Обычно Женьку оставляли бабушке, но в этом году взяли с собой — уже большая, шесть лет, — улыбается он и обращается к дочери. — Нравится тебе? Красиво? Торжественно, да?

Когда сошел Благодатный огонь Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская

Девочка осматривается, будто пытается проверить свои ощущения, и, подумав, кивает.

Без ограничений

По словам протоиерея Бориса, который служит в Елоховском соборе, в этом году на Пасху собралось вдвое больше верующих, чем в прошлом — сказались отмена коронавирусных ограничений и удачное время для праздника.

— Люди меньше боятся. К тому же в этом году [Пасха] не совпала с майскими праздниками, когда люди уезжают в путешествия, на дачи. Скорее всего, это тоже повлияло, — сказал он.

Церковь приветствует отмену эпидемиологических мер , сказал «Известиям» зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он выразил надежду, что сегодня к празднику смогли присоединиться христиане, которые во время пандемии вынуждены были в силу возраста или слабого здоровья оставаться дома.

Особенной радостью в этом году стал Благодатный огонь, отметил протоиерей Борис.

Когда сошел Благодатный огонь Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская

— У каждого человека в его жизни есть какие-то особенные события. Благодатный огонь — это чудо, которое мы очень ждем , — сказал он. — Жизнь продолжается, и сейчас нам Господь послал такую великую радость.

Само по себе чудо не дает веры, она живет внутри человека; чудеса лишь укрепляют ее, подчеркнул протоиерей Борис.

Светлое Христово воскресение — главный праздник христианской церкви , напомнил Вахтанг Кипшидзе.

— Как говорит апостол Павел: «Если Христос не воскрес, то вера наша тщетна». Вокруг событий воскресения Христова выстроена вся жизнь христианской церкви, поскольку, принимая крестные страдания, смерть и воскресая потом, Спаситель побеждает саму смерть, открывая для всего человечества возможность спасения в вечности, — пояснил он.

Когда сошел Благодатный огонь Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Богослужебный круг Русской православной церкви построен таким образом, что в течение Страстной недели, предшествующей Пасхе, христианин вспоминает страдания Сына божьего и переживает их, духовно приготовляясь встретить радостную весть о его воскрешении , напомнил Вахтанг Кипшидзе.

2022-04-23T121403Z_1218369504_RC2ZST9YT8MP_RTRMADP_3_RELIGION-EASTER-HOLY-FIRE-PREPS В ночь на 24 апреля православные христиане отмечают Пасху. Каждый год дата этого праздника варьируется в зависимости от того, когда наступает первое полнолуние после дня весеннего равноденствия. Связано это с тем, что в православной традиции Пасха выпадает именно на следующее за этим воскресенье. Как отметили праздник в этом году — в галерее «Известий» Фото: REUTERS/Nir Elias 2022-04-23T123902Z_715782745_RC20TT96WC2Z_RTRMADP_3_RELIGION-EASTER-HOLY-FIRE-PREPS Православные христиане на церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Старом городе Иерусалима, 23 апреля 2022 года Фото: REUTERS/Ronen Zvulun RIAN_6533509 Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин с Благодатным огнем в аэропорту Внуково Фото: РИА Новости/Алексей Майшев RIAN_8173958 Апостольский нунций в РФ (посол Ватикана) архиепископ Джованни Д'Аньелло (слева) и архиепископ-митрополит католической епархии Божией Матери в Москве Паоло Пецци перед началом пасхального богослужения в храме Христа Спасителя в Москве Фото: РИА Новости/Павел Бедняков RIAN_6533737 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве Фото: РИА Новости/Олег Варов RIAN_8174122 Прихожане на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве Фото: РИА Новости/Павел Бедняков RIAN_8173859 Верующие на праздничном пасхальном богослужении в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске Фото: РИА Новости/Александр Кряжев RIAN_8173881 Священнослужители во время пасхального крестного хода возле Вознесенского кафедрального собора в Новосибирске Фото: РИА Новости/Александр Кряжев RIAN_8174100 Ребенок на пасхальном богослужении в Свято-Воскресенском кафедральном соборе в Бишкеке Фото: РИА Новости/Sputnik/Табылды Кадырбеков RIAN_8174049 Священнослужители на пасхальном богослужении в Свято-Успенском кафедральном соборе в Нур-Султане Фото: РИА Новости/Sputnik/Владислав Воднев 2022-04-23T211800Z_596163638_MT1ABCPR000O6G5NL_RTRMADP_3_ABACA-PRESS Его Высокопреосвященство архиепископ Даниил Зелинский совершает литургию Великой субботы во Владимирском соборе, 23 апреля 2022 года, Чикаго Фото: REUTERS/ABACAPRESS.COM/Stacey Wescott 2022-04-23T200139Z_1277446132_RC27TT9Y6JVU_RTRMADP_3_RELIGION-EASTER-GREECE Греческий православный священник несёт лампаду со Святым огнём, привезённую из Иерусалима во время православной пасхальной службы в Подворье (посольской церкви) храма Гроба Господня в Афинах, Греция, 23 апреля 2022 года Фото: REUTERS/Louiza Vradi 2022-04-23T211622Z_927920960_RC28TT97LF6D_RTRMADP_3_RELIGION-EASTER-GREECE Верующие зажигают свечи Благодатным огнём, привезённым из Иерусалима во время православной церковной службы в подворье (посольской церкви) храма Гроба Господня в Афинах, Греция, 23 апреля 2022 года Фото: REUTERS/Louiza Vradi 2022-04-23T221102Z_387845568_RC26TT9FGMKG_RTRMADP_3_RELIGION-EASTER-CYPRUS Православные верующие наблюдают за фейерверками во время празднования Пасхи у церкви в Лации на окраине Никосии, Кипр, 23 апреля 2022 года Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou PV102870 Военнослужащие во время Божественной литургии в Главном Храме Вооруженных Сил России. Возглавил пасхальную службу викарий патриарха Московского и всея Руси, председатель синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Бронницкий Савватий Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волкво

Немного другими

В кафедральном соборе Русской православной церкви храме Христа Спасителя традиционную службу провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ее посетили президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.

По окончании богослужения патриарх Кирилл обратился к верующим.

— Я желаю, в первую очередь, чтобы все мы, проведя замечательные часы Пасхального богослужения, вышли из этого храма, полного благодати, светлого и прекрасного, немного другими по сравнению с тем, какими мы сюда вошли. Чтобы мы почувствовали, что не так страшно все то, что нас пугает там, за стенами храма, не так непреодолимы все те трудности, с которыми мы сталкиваемся, ведь с нами Бог, Воскресший Спаситель. А если с нами Бог, какая же сила нам страшна? — сказал он.

Когда сошел Благодатный огонь Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время пасхальной службы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Эвакуированные из ДНР и ЛНР отмечали праздник в храмах по всей России : в Пензе, Подмосковье, Ростове-на-Дону и других городах. В Донецке праздничное богослужение прошло в Спасо-Преображенском кафедральном соборе . По случаю массового мероприятия здесь усилили меры безопасности.