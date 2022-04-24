В Херсоне провели пасхальный крестный ход

Корреспондент «Известий» Иван Литомин 24 апреля показал, как в Свято-Духовенском соборе в Херсоне прошел крестный ход.

До последнего было неясно, состоится ли крестный ход или нет, так как по-прежнему одним из главных вопросов в городе остается безопасность людей. Однако в Херсоне ввели беспрецедентные меры по безопасности, благодаря которым эта часть пасхальных торжеств все же состоялась. Ради праздника в городе даже отменили комендантский час.

Местные жители рады тому, что богослужение состоялось. Многие из них уверенны в важности праздника и готовы отмечать его в любых условиях.

«Я глубоко верующий человек. И для меня это самый святой праздник. Пусть даже камни с неба, но Господь Воскрес. С праздником. Господь есть любовь. Так что все будет хорошо», — рассказала местная жительница, которая пришла на богослужение.

Другая женщина также сказала, что Пасху отмечать очень важно. По ее мнению, если человек не причащается, он отлучает себя от бога.

В ночь с 23 на 24 апреля у православных христиан начались пасхальные торжества. В Храме Христа Спасителя прошла пасхальная Божественная литургия, которую посетил президент России Владимир Путин. Богослужение в главном храме России вел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.