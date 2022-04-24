Прямой эфир

В Херсоне провели пасхальный крестный ход

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корреспондент «Известий» Иван Литомин 24 апреля показал, как в Свято-Духовенском соборе в Херсоне прошел крестный ход.

До последнего было неясно, состоится ли крестный ход или нет, так как по-прежнему одним из главных вопросов в городе остается безопасность людей. Однако в Херсоне ввели беспрецедентные меры по безопасности, благодаря которым эта часть пасхальных торжеств все же состоялась. Ради праздника в городе даже отменили комендантский час.

Белковое питание: россияне съели рекордное количество яиц
По этому показателю Россия занимает седьмое место в мире

Местные жители рады тому, что богослужение состоялось. Многие из них уверенны в важности праздника и готовы отмечать его в любых условиях.

«Я глубоко верующий человек. И для меня это самый святой праздник. Пусть даже камни с неба, но Господь Воскрес. С праздником. Господь есть любовь. Так что все будет хорошо», — рассказала местная жительница, которая пришла на богослужение.

Другая женщина также сказала, что Пасху отмечать очень важно. По ее мнению, если человек не причащается, он отлучает себя от бога.

В ночь с 23 на 24 апреля у православных христиан начались пасхальные торжества. В Храме Христа Спасителя прошла пасхальная Божественная литургия, которую посетил президент России Владимир Путин. Богослужение в главном храме России вел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022