Белковое питание: россияне съели рекордное количество яиц

В преддверии Пасхи спрос на яйца резко вырос. Но дело не только в сезоне — россияне активно едят яйца круглый год. Россия заняла седьмое место в мире по объемам их потребления. В среднем каждый житель страны съедает 308 штук за год. Это больше, чем и в Европе, и в США. Почему россияне едят так много яиц, насколько подорожал самый доступный источник белка и что намерены делать, чтобы не допустить дальнейшего роста цен на базовый продукт потребительской корзины, выясняли «Известия».

Больше всех

Потребление куриных яиц в России на душу населения за последние 12 лет увеличилось на 23 штуки и достигло 308 штук, или 17 кг в год. РФ заняла седьмое место в десятке стран — лидеров по потреблению этого продукта на человека в год. Такие подсчеты озвучили эксперты Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка, изучив в преддверии Пасхи рынок яиц и обозначив основные тренды.

Белковое питание_1 Куры-несушки в одном из цехов на птицефабрике в Краснодарском крае Фото: РИА Новости/Николай Хижняк

Выяснилось, что наибольшее количество яиц потребляют в Гонконге — 27 кг, в Китае — 21 кг, в Японии, Мексике и Нидерландах — по 20 кг, в Малайзии и Люксембурге — по 18 кг, в США, Аргентине, Парагвае, Канаде — по 16 кг.

Аналитики указывают: растущее потребление яиц — общемировой тренд, так как это полезный и сытный продукт.

Белковое питание_2 Проверка качества яиц на овоскопе на участке сортировки и упаковки на птицефабрике в Новосибирской области Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Помимо того что яйцо — самый бюджетный источник белка, это еще и полезные жиры — лецитин. К тому же не стоит забывать о том, что потребление яиц на душу населения включает в себя не только те яйца, которые были съедены в чистом виде, но еще и в переработанном в составе других продуктов, например салатах и выпечке, — отмечает руководитель отдела аналитики исследовательской компании NTech Дарья Акимова.

По прогнозам, россияне будут есть еще больше яиц: к 2025 году потребление вырастет на 4%, до 320 штук на человека в год.

На всех хватает

В 2021 году российские птицефабрики произвели 44,9 млрд яиц. Фермерские хозяйства занимают относительно высокую долю в производстве яиц — 18%, а в целом в производстве агропромышленного комплекса (АПК) их доля составляет 15,4%.

Белковое питание_3 Сотрудница на участке сортировки и упаковки яиц на птицефабрике в Новосибирской области Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Рекордсменом по производству яиц стала Ленинградская область. Там в прошлом году произвели 3,5 млрд яиц, на 9% больше, чем в 2020 году. Среди лидеров по производству — Ярославская, Белгородская, Свердловская и Челябинская области. Отмечается, что исторически яичные птицефабрики строились около крупных центров потребления, в районах производства сырья — зерновых и масличных культур — для корма птицы.

— В текущем году у России есть все шансы подняться в рейтинге по потреблению — в США и ЕС распространяется птичий грипп, и снижение производства яиц в этих странах может составить не менее 10%, — заявил руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Рост затрат

Таким образом, производство яиц примерно равно потреблению. Страна полностью обеспечивает себя отечественным яйцом и даже экспортирует его. Однако и этот продукт не обошло значительное подорожание, которое случилось еще задолго до сезонного всплеска спроса. В марте, по данным Росстата, десяток яиц стоил 81 рубль — на 20 рублей дороже, чем годом ранее. На конечную цену яиц, как и любого другого продукта, влияют цены на ресурсы и расходные материалы, требуемые для их производства.

Белковое питание_4 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В середине марта «Коммерсант» сообщал, что на заседании совета директоров Росптицесоюза решили поднять отпускные цены на яйца для ритейлеров. Несколько участников встречи рассказали изданию, что у фабрик подорожала себестоимость продукции. По оценке гендиректора птицефабрики «Челябинская» Евгения Нарукова, себестоимость выросла на 10%. Один из производителей заявил, что себестоимость выпуска яиц может вырасти на 15–40% в ближайшие полтора месяца из-за высокой зависимости отрасли от импортного сырья, которое резко увеличилось в цене. По данным Росптицесоюза, импорт в структуре себестоимости яйца составляет 30%. Как пояснили участники рынка, российские предприятия птицеводческой отрасли работают в условиях существенного роста затрат, в том числе на корма.

— Компоненты кормов, ветеринарных препаратов, которые используются для выращивания птицы на птицефабриках, зачастую ввозные. Российские аналоги существуют, производители начали их сейчас активно использовать. Но всё будет зависеть от того, насколько быстро российские поставщики будут наращивать поставки, — отмечает Дарья Акимова.

В Минсельхозе уже пообещали поддержать птицефабрики, чтобы не допустить роста цен на яйца. Среди рассматриваемых мер: обеспечение птицеводов достаточными объемами кормов по доступным ценам. Это возможно благодаря временному запрету экспорта зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Речь также идет об увеличении финансирования механизма льготного кредитования, который востребован предприятиями животноводческой отрасли.

Белковое питание_5 Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Поддержка отрасли нужна и потому, что она существенно подстегнет экспорт в условиях, когда внутренний рынок полностью насыщен. Экспорт российских яиц за прошлый год вырос на 40%, но суммы и объемы пока незначительные. При этом яйца можно экспортировать не только в «натуральном виде».